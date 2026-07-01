Верховный суд: незаконно требовать аккредитации специалистов при конкретной СРО АУ

Президиум Верховного суда РФ (ВС) признал нарушающим закон о защите конкуренции правило устава СРО арбитражных управляющих (АУ), которое ограничивает привлечение сторонних специалистов и торговых площадок, не аккредитованных при этой СРО. Прецедентное решение вынесено по спору ФАС РФ и Союза АУ «Созидание».

Поводом для спора стала жалоба АУ Светланы Петровой в антимонопольное ведомство на действия СРО. Дело в том, что «Созидание» оштрафовало состоящую в организации госпожу Петрову на 50 тыс. руб. за то, что она провела банкротные торги на площадке «Арбитат». Эта торговая платформа не была аккредитована именно в этом СРО, но имела аккредитацию в других объединениях АУ.

В уставе «Созидания» записано условие, обязывающее управляющих пользоваться услугами только аккредитованных при нем площадок и специалистов. По итогам проверки ФАС увидела ограничение конкуренции в действиях СРО, предписала исключить это правило из устава и наложила 3,5 млн руб. штрафа на «Созидание».

СРО оспорило решения ФАС, но арбитражные суды встали на сторону антимонопольного органа. Затем по жалобе «Созидания» дело передали в экономколлегию ВС, которая сочла законным установление подобных требований со стороны каждого СРО. Коллегия судей тогда указала, что закон о банкротстве дает право СРО АУ устанавливать требования и аккредитовывать привлекаемых специалистов.

На это решение жалобу в президиум ВС подала уже ФАС, настаивая, что эти действия ограничивают конкуренцию, вынуждая членов одной СРО под угрозой штрафа отказываться от услуг лиц, аккредитованных в других объединениях управляющих. По итогам рассмотрения дела президиум поддержал позицию антимонопольной службы, отменив решение экономколлегии и оставив в силе акты арбитражных судов. Мотивированное постановление ВС будет опубликовано позднее.

Подробнее об этом деле – в материале Ъ «Фильтр для достойных».

Анна Занина