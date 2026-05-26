Фильтр для достойных

Президиум Верховного суда РФ решит, может ли каждая саморегулируемая организация (СРО) арбитражных управляющих устанавливать свой перечень аккредитованных специалистов, в том числе площадок для проведения банкротных торгов. Федеральная антимонопольная служба видит в этом ограничение конкуренции, вынуждающее членов одной СРО под угрозой штрафа отказываться от услуг лиц, аккредитованных в других СРО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Штраф довел до Верховного суда

Президиум Верховного суда РФ (ВС) рассмотрит дело Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) и Союза арбитражных управляющих (АУ) «Созидание» о возможном ограничении конкуренции. Передача в надзорную инстанцию экономического спора является редкостью — за 2023–2025 годы не было ни одного такого случая, а в 2026 году это второе дело. История разбирательства началась с жалобы АУ Светланы Петровой в антимонопольную службу. Госпожа Петрова была членом «Созидания» и организовала банкротные торги на площадке «Арбитат», которая не была аккредитована в этом СРО. «Созидание» привлекло АУ к дисциплинарной ответственности (штраф в 500 тыс. руб.) со ссылкой на устав, который обязывал членов СРО пользоваться услугами только аккредитованных при ней платформ. На наложение этого штрафа Светлана Петрова и пожаловалась в ФАС.

По итогам проверки служба увидела в действиях «Созидания» признаки ограничения конкуренции, а именно незаконную координацию экономической деятельности. ФАС предписала СРО исключить положения устава, ограничивающие для АУ привлечение сторонних торговых площадок, а затем оштрафовал союз на 3,5 млн руб. «Созидание» оспорило решение и предписание, но арбитражные суды трех инстанций поддержали госорган (см. “Ъ” от 19 августа 2025 года). Однако в ноябре 2025 года экономколлегия ВС удовлетворила иск СРО.

Коллегия отметила, что антимонопольное регулирование не запрещает координацию в рамках профессиональных объединений, а закон о банкротстве дает право СРО АУ устанавливать требования и аккредитовывать привлекаемых специалистов в целях эффективного контроля за действиями своих членов.

ФАС обжаловала решение коллегии в порядке надзора. Ведомство настаивало, что действия cоюза все-таки привели к ограничению конкуренции, а банкротное законодательство не содержит норм об аккредитации привлекаемых управляющим лиц исключительно в той СРО, членом которой он является. В жалобе отмечается, что cоюз взимал плату (до 500 тыс. руб.) за аккредитацию операторов электронных торговых площадок, а на АУ, игнорирующих аккредитованные организации, налагались штрафы. Также служба сослалась на судебную практику, подтверждающую допустимость аккредитации в любой профильной СРО. Эти доводы были сочтены заслуживающими внимания, дело передано на рассмотрение в президиум ВС.

“Ъ” направил запрос в ФАС.

Ведущий юрисконсульт «Созидания» Анна Прудникова пояснила “Ъ”, что «аккредитация — обязанность каждой СРО АУ». Союз взимает за нее плату, как и компании из других секторов, в том числе банковского, страхового, финансового, уточнила госпожа Прудникова: «Это компенсация за риск, так как в отличие от названных сфер саморегулирование в банкротстве не предполагает извлечение прибыли, а направлено на контроль и организацию деятельности АУ». По ее словам, важна аккредитация именно при конкретной СРО, «потому что за ошибки привлеченного лица материально отвечает АУ—член союза, а за него — сам союз», в противном случае СРО не сможет контролировать риски и отсеивать недобросовестных участников рынка.

2,1 миллиарда рублей было выплачено в 2025 году привлеченным специалистам в делах о банкротстве, по данным ЕФРСБ.

Плата за репутацию

Президент Союза АУ НЦРБ Валерия Азбиль говорит, что введение аккредитации для привлекаемых специалистов и компаний является для СРО обычной практикой и преследует «цель проверки документов и деловой репутации, чтобы отсечь так называемые фирмы-однодневки или тех, кто имеет негативную репутацию на рынке». Впрочем, по наблюдениям АУ Максима Доценко, чаще всего аккредитация сводится к оплате тех или иных комиссий в пользу СРО и лишь формальной проверке документов.

Мнения экспертов о наличии или отсутствии нарушений в действиях СРО АУ расходятся.

По мнению госпожи Азбиль, ограничения конкуренции здесь нет, а СРО реализовывало прямую норму банкротного закона. Партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников тоже считает контроль качества услуг исполнителей законным инструментом, отмечая, что действия «Созидания» обосновывались негативными последствиями от привлечения в прошлом непроверенных лиц. АУ Павел Замалаев полагает, что законодатель ошибочно не уточнил в статье необходимость аккредитации специалистов конкретно в той СРО, где числится АУ.

Вместе с тем закрытые списки создают искусственные барьеры, так как объединения АУ могут устанавливать заградительные пошлины для «чужих» электронных площадок, одновременно снижая тарифы для дружественных платформ, отмечает советник практики банкротства и корпоративных споров BLG Сергей Майоров. На взгляд АУ Татьяны Пугачевой, жесткая привязка к конкретной СРО может нарушать антимонопольные правила, а российское законодательство устанавливает лишь требование аккредитации, но не обязывает специалиста получать ее именно в той организации, где состоит управляющий.

Консультант юрфирмы «Каменская & партнеры» Даниил Лапухин отмечает, что ФАС неоднократно признавала подобные действия нарушением антимонопольного законодательства — похожие дела возбуждались в отношении СРО АУ «Национальная организация арбитражных управляющих», «Единство», «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». История дела «Созидания», по его мнению, указывает на наличие пробела в регулировании, который и привел к различной трактовке норм.

Если президиум ВС поддержит позицию ФАС, управляющие столкнутся с очередным повышением персональной ответственности (за выбор и проверку нанимаемых специалистов), а СРО будут вынуждены изменить локальные акты и отказаться от института строгой аккредитации, полагает господин Красников.

Выпадающие доходы в виде аккредитационных взносов, которые сейчас платят привлекаемые специалисты, СРО будут вынуждены переложить на самих АУ, отмечает Валерия Азбиль.

Для самих СРО АУ признание законным подхода ФАС повлечет риски наложения на них миллионных антимонопольных штрафов, предупреждает господин Замалаев. В то же время у участников банкротных дел появится больше гибкости при выборе специалистов, добавляет Максим Доценко. При этом господин Замалаев не исключает, что позиция ВС по этому делу может распространиться и на случаи аккредитации специалистов, которую осуществляют компании с госучастием, в том числе банки.

Ян Назаренко, Анна Занина