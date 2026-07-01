Александр Усик освободил дорогу вундеркинду

Одним из наиболее любопытных бенефициаров решения короля супертяжелого веса в профессиональном боксе Александра Усика расстаться перед скорым завершением карьеры со своими чемпионскими титулами может оказаться британец Мозес Итаума. Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала его бой за свой вакантный теперь пояс против кубинца Франка Санчеса. Если Итаума, которому всего 21 год, завоюет это звание, то наверняка войдет в тройку самых молодых чемпионов-супертяжеловесов в истории, опередив величайшего среди них — Мохаммеда Али.

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Фото: Alex Livesey / Getty Images Мозес Итаума

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Международная боксерская федерация сообщила, что санкционировала бой за свой чемпионский титул в супертяжелом весе между первым номером рейтинга структуры кубинцем Франком Санчесом и британцем Мозесом Итаумой, занимающим в нем третью строчку. Сторонам дано время до 29 июля, чтобы прийти к договоренностям по условиям поединка. При этом на 29 августа у Итаумы уже назначен матч против известного хорватского боксера Филипа Хрговича. BBC и BoxingScene не исключают, что теперь британец, не желая рисковать карьерными перспективами, может его отменить.

Решение IBF стало следствием неожиданного анонса, сделанного в конце прошлой недели бесспорным королем супертяжелой категории Александром Усиком.

Украинец объявил, что расстается с принадлежащими ему тремя чемпионскими поясами — IBF, Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Усик дал понять, что в скором времени завершит карьеру, проведя перед ее финишем «последний танец». Он также отметил, что освобождает титулы для тех, кто «хочет их» и «стоит в голове очереди».

Именно Мозес Итаума может стать наиболее любопытным бенефициаром этого решения. Все дело в возрасте британца. Как правило, супертяжеловесы раскрываются чрезвычайно поздно — ближе к 30 годам или даже после 30. Усик, которому 39 лет и который пережил пик в нынешнем десятилетии, в этом смысле является ярким примером. Между тем уроженец Словакии нигерийского происхождения, перебравшийся в детстве с родителями в Великобританию, на новой родине превратился в популярную фигуру, еще будучи тинейджером. Не разглядеть незаурядный талант в Мозесе Итауме, побеждавшем одного за другим, часто нокаутом, опытных противников, было невозможно.

Сейчас ему 21 год с половиной. И к этому моменту Итаума накопил послужной список из 14 побед, в том числе 12 досрочных, в 14 боях.

Свежие — чрезвычайно ценные. В 2025 году вундеркинд расправился со знаменитым британцем Диллианом Уайтом, ранее претендовавшим на титул чемпиона мира, в марте этого года отправил в нокаут матерого американца Джермейна Франклина.

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Фото: Mark Robinson / Getty Images Франк Санчес

Фото: Mark Robinson / Getty Images

Франк Санчес, который в рейтинге сильнейших супертяжей BoxRec занимает 11-ю позицию (Мозес Итаума в ней 13-й), тоже боец с хорошей репутацией. Он никогда не входил в элитный эшелон категории, но был по крайней мере близок к нему, выигрывая бой за боем как у посредственных, так и у крепких оппонентов. У Санчеса всего одно поражение. Он потерпел его в 2024 году от немца Агита Кабайела, с которым Александр Усик, если бы не попрощался с поясами, должен был драться за звание WBC. Эта структура, учитывая достижения и класс Кабайела, после заявления украинца повысила его статус без проведения поединка до полноценного чемпионского.

Если бой Мозеса Итаумы с Франком Санчесом удастся оперативно устроить, а британец возьмет в нем верх, он займет видное место в весьма почетном списке.

Это список самых молодых чемпионов-супертяжеловесов в истории. Во главе его останется Майк Тайсон, добывший титул в 1986 году в возрасте 20 лет 5 месяцев. Не так просто будет Итауме обойти и феномена из 1950-х Флойда Паттерсона. Паттерсону, когда он взял звание, был 21 год 10 месяцев 26 дней. Зато британец вполне способен вклиниться в тройку, обскакав супертяжа, ее замыкающего. А это очень особенный супертяж. Мохаммеда Али большинство экспертов и болельщиков считают величайшим боксером всех времен. Так вот Али, легенда из легенд, чемпионский ранг впервые получил в феврале 1964 года, спустя неделю после того, как ему исполнилось 22 года.

Алексей Доспехов