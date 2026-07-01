В Мексике два человека погибли в давке после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ

Два человека погибли в давке во время празднования победы сборной Мексики над командой Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает газета Jornada со ссылкой на секретариат здравоохранения Мехико.

На месте происшествия были установлены личности погибших. Ими оказались 44-летний мужчина и 19-летняя женщина. Отмечается, что им была оказана срочная медицинская помощь.

В 1/16 финала сборная Мексики одержала победу со счетом 2:0. Голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Следующим соперником мексиканцев станет победитель встречи между командами Англии и ДР Конго.

По данным властей Мехико, на улицы города вышли более миллиона человек, чтобы отпраздновать победу сборной. Национальная команда впервые с 1986 года смогла преодолеть первый раунд play-off мирового первенства.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Сесар Монтес играет на ноль».

Таисия Орлова