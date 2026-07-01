В Мексике два человека погибли в давке после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ
Два человека погибли в давке во время празднования победы сборной Мексики над командой Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает газета Jornada со ссылкой на секретариат здравоохранения Мехико.
На месте происшествия были установлены личности погибших. Ими оказались 44-летний мужчина и 19-летняя женщина. Отмечается, что им была оказана срочная медицинская помощь.
В 1/16 финала сборная Мексики одержала победу со счетом 2:0. Голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Следующим соперником мексиканцев станет победитель встречи между командами Англии и ДР Конго.
По данным властей Мехико, на улицы города вышли более миллиона человек, чтобы отпраздновать победу сборной. Национальная команда впервые с 1986 года смогла преодолеть первый раунд play-off мирового первенства.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Сесар Монтес играет на ноль».
Победа сборной Мексики над Эквадором со счетом 2:0 в 1/16 финала ЧМ-2026 стала для мексиканцев первой с 1986 года, позволившей пройти в 1/8 финала. Матч, проходивший в Мехико, был перенесен примерно на час из-за ливня и грозы. Эта игра также ознаменовалась тем, что по итогам группового этапа сборная Мексики заняла первое место в группе A, набрав максимум очков, не пропустив ни одного гола и обыграв ЮАР, Южную Корею и Чехию.
Эквадор, в свою очередь, попал в 1/16 финала с третьего места в группе E, пропустив вперед Германию и Кот-д'Ивуар. Эксперты отмечали, что сборные Мексики и Эквадора в целом примерно одного уровня, и преимущество домашнего поля могло повлиять на исход матча. В 1/8 финала сборная Мексики сыграет с победителем пары Англия-ДР Конго. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике, и его финал запланирован на 19 июля. Впервые в турнире участвуют 48 команд вместо 32, а общее число матчей увеличено до 104.