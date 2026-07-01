Сесар Монтес играет на ноль

Сборная Мексики уверенно преодолела стартовый раунд play-off на чемпионате мира по футболу. У себя дома в Мехико она победила эквадорцев — 2:0, обеспечив себе комфортное преимущество еще в первом тайме. Хозяева, в составе которых снова был заметен защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес, в четвертый раз подряд сыграли на ноль. В 1/8 финала они встретятся с победителем пары Англия—ДР Конго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник сборной Мексики Сесар Монтес (3, в центре)

Фото: Henry Romero / Reuters Защитник сборной Мексики Сесар Монтес (3, в центре)

Фото: Henry Romero / Reuters

Несмотря на то, что в матче Мексика—Эквадор встретились победитель группы А и только третья команда из квартета Е, фаворита в нем не было. Да, хозяева чемпионата взяли максимум очков на предварительном этапе и даже не пропустили ни одного гола, но этого следовало ожидать, учитывая, с кем они соревновались (ЮАР, Южная Корея, Чехия). Южноамериканцы очень тяжело втягивались в турнир, зато уже успели пройти через суровые испытания и закалиться, вырвав путевку в play-off благодаря волевой победе над немцами. Кроме того, сборные Мексики и Эквадора вообще примерно одного уровня. Разве что преимущество своего поля, которое имели североамериканцы, немного нарушало этот баланс.

Начало матча пришлось отложить на один час из-за неблагоприятных погодных условий. Тем не менее это не помешало хозяевам сразу включиться в игру и даже ошарашить соперника стартовым натиском.

Единственное, что в завершении атак им не хватало точности, а Рауль Хименес упустил в дебюте так просто ломовой момент, когда не попал в створ ударом головой после подачи Луиса Ромо с правого фланга. Потом вся «Ацтека» ахнула, когда 17-летний Хильберто Мора с левой стороны штрафной площади чуть-чуть не закрутил мяч в дальний угол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес (слева)

Фото: Henry Romero / Reuters Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес (слева)

Фото: Henry Romero / Reuters

Постепенно и эквадорцы вроде бы задвигались, а Джон Йебоа даже задел штангу, перед этим изящно обыграв лоб в лоб центрального защитника «Локомотива» Сесара Монтеса. Но на 22-й минуте они провалились в обороне, позволив убежать к воротам со своей половины поля Хулиану Киньонесу. И хотя центрбек французского «Пари Сен-Жермен» Вильям Пачо почти восстановил позицию, нейтрализовать опасность не сумел. Крайний нападающий сборной Мексики к восторгу трибун вонзил мяч в сетку.

Трудно объяснить, что произошло с подопечными аргентинского специалиста Себастьяна Бекассесе и на 31-й минуте. Теперь они напортачили прямо около штрафной, когда грубую техническую ошибку допустил другой центрбек Хоэль Ордоньес, и сразу были жестоко наказаны. Хименес, получив пас от Киньонеса, воспользовался полным разбродом в рядах противника, поудобнее подработал мяч и загнал его в «девятку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес (в центре)

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес (в центре)

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Честно говоря, сборная Эквадора еще не выглядела на нынешнем чемпионате так беспомощно в защите.

И вообще многие эксперты полагали, что в этом матче будет мало голов, а тут мексиканцы вполне могли и в третий раз забить до перерыва совместными усилиями Хименеса с Морой. У эквадорцев же в первом тайме только от Йебоа исходила угроза. В одном из эпизодов он красиво болтанул двух оппонентов и неплохо пробил, но голкипер хозяев Рауль Ранхель потащил.

Южноамериканцы попробовали вернуться в игру с помощью замен. Перед вторым таймом Бекассесе убрал двух защитников из четырех, включая Ордоньеса. Вскоре он снял даже капитана и лучшего бомбардира в истории сборной Эннера Валенсию, который так и не проявил себя на этом турнире. 36-летний нападающий, в последнее время выступавший за мексиканскую «Пачуку», застопорился на отметке в 49 голов. Но теперь эквадорцам приходилось вскрывать насыщенную оборону, так как команда Хавьера Агирре уже действовала по счету и к тому же не делала им никаких подарков. А Монтес не только качественно выполнял прямые обязанности, но еще и чуть не отличился в чужой штрафной на угловом. Его удар головой с трудом отразил эквадорский вратарь Эрнан Галиндес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник сборной Мексики Сесар Монтес (четвертый слева)

Фото: Raquel Cuhna / Reuters Защитник сборной Мексики Сесар Монтес (четвертый слева)

Фото: Raquel Cuhna / Reuters

Только у Кевина Родригеса была реальная возможность сократить разницу, когда он почти ускользнул от Монтеса и встретился один на один с Ранхелем. Однако протолкнуть мяч в ворота ему не удалось, а так хозяева защищались образцово-показательно и в четвертый раз подряд сыграли на ноль. Тем более что в концовке эквадорцы уже атаковали скорее по инерции, без огонька и веры в успех, да еще Пьеро Инкапье на 95-й минуте нарвался на красную карточку. Защитник английского «Арсенала» повздорил с Сантьяго Хименесом и сказал ему, видимо, что-то нехорошее, прикрыв рот рукой. С недавних пор по правилам это запрещено, и арбитр Славко Винчич справедливо удалил Инкапье.

Сборная Мексики одержала на удивление легкую победу 2:0 и вышла в 1/8 финала. А ее следующий соперник определится в матче англичан с конголезцами.

Александр Ильин