Сбербанк повысил прогноз по ключевой ставке на 2026 год до 13%

Сбербанк (MOEX: SBER) повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год с 12% до 13%, сообщил зампред правления кредитной организации Тарас Скворцов на Финансовом форуме регулятора. Также возможна, по его словам, «более жесткая риторика» Банка России на заседании совета директоров в июле.

«Мы сейчас в базовом сценарии больше ориентируемся на 13%, возможно, чуть выше»,— сказал господин Скворцов в комментарии «Интерфаксу». Замглавы Сбербанка допустил ужесточение риторики ЦБ, если инфляция с топливного рынка «перекинется» на другие сектора.

Тарас Скворцов предположил, что снижения ключевой ставки в этом году может не быть вовсе. При этом макроэкономические показатели указывают на обратное. «Сегодня все факторы, на которые влияет именно монетарная политика, говорят о том, что ставку надо снижать»,— уточнил господин Скворцов.

Более плавное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, по мнению замглавы банка, на его процентные доходы не повлияет, но может отразиться на финансовом положении клиентов «Сбера» и привести к росту резервов.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

В резюме после заседания по ставке Банк России спрогнозировал более долгий период высокой ключевой ставки. По оценкам регулятора, проинфляционные риски сократили пространство для смягчения ДКП.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф указывал на необходимость снижения ключевой ставки, поскольку российская экономика «уже переохлаждена». При экстремально высоких ставках, убежден банкир, экономика долго существовать не может.