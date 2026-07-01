Сбербанк повысил прогноз по ключевой ставке на 2026 год до 13%
Сбербанк (MOEX: SBER) повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год с 12% до 13%, сообщил зампред правления кредитной организации Тарас Скворцов на Финансовом форуме регулятора. Также возможна, по его словам, «более жесткая риторика» Банка России на заседании совета директоров в июле.
«Мы сейчас в базовом сценарии больше ориентируемся на 13%, возможно, чуть выше»,— сказал господин Скворцов в комментарии «Интерфаксу». Замглавы Сбербанка допустил ужесточение риторики ЦБ, если инфляция с топливного рынка «перекинется» на другие сектора.
Тарас Скворцов предположил, что снижения ключевой ставки в этом году может не быть вовсе. При этом макроэкономические показатели указывают на обратное. «Сегодня все факторы, на которые влияет именно монетарная политика, говорят о том, что ставку надо снижать»,— уточнил господин Скворцов.
Более плавное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, по мнению замглавы банка, на его процентные доходы не повлияет, но может отразиться на финансовом положении клиентов «Сбера» и привести к росту резервов.
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Инфляция и ключевая ставка
В резюме после заседания по ставке Банк России спрогнозировал более долгий период высокой ключевой ставки. По оценкам регулятора, проинфляционные риски сократили пространство для смягчения ДКП.
Накануне глава Сбербанка Герман Греф указывал на необходимость снижения ключевой ставки, поскольку российская экономика «уже переохлаждена». При экстремально высоких ставках, убежден банкир, экономика долго существовать не может.
Ранее, в декабре 2025 года, Сбербанк ожидал снижения ключевой ставки до 12% к концу 2026 года, связывая это с ослаблением инфляционного давления и нормализацией кредитной активности. Прогноз также предполагал сдержанный рост экономики России на уровне примерно 1%. Зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отмечал, что инвестиции «не оживут», пока ключевая ставка не достигнет 12–14%, и деловая активность, вероятно, останется слабой в течение следующих четырех-пяти кварталов.
В то же время, Центральный банк (ЦБ) ранее также подтверждал важность возвращения инфляции к целевым 4% к 2026 году и говорил о необходимости поддержания жесткой денежно-кредитной политики для достижения этой цели. В 2025 году ЦБ прогнозировал среднегодовую ключевую ставку на уровне 7–8% и возвращение инфляции к цели в 4%.