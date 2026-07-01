IT-бизнес покорил семитысячник

Число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере информационных технологий в Новосибирской области, за последние четыре года выросло на 22,5%. В настоящее время в регионе работает более 7 тыс. компаний отрасли. Динамику эксперты объясняют, в том числе, налоговыми льготами: благодаря преференциям, многие крупные компании с собственным штатом программистов выводят их в целях экономии в отдельные структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран IT-отрасль показывает больший рост, чем вся российская экономика в целом

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ IT-отрасль показывает больший рост, чем вся российская экономика в целом

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

В Новосибирской области растет число IT-компаний. Только за последний год — с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026 года — их количество увеличилось на 9%, до 7025. За последние же четыре года (с июня 2022-го) число индивидуальных предпринимателей и предприятий, работающих в сфере информационных технологий, выросло на 22,5%. В настоящее время на Новосибирскую область приходится 2,65% от общего числа предприятий отрасли в России, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе компании «СКБ Контур», занимающейся разработкой программного обеспечения для бизнеса.

Ранее министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь сообщал о том, что в отрасли работают более 30 тыс. специалистов. По предварительной оценке, оборот региональных IT-организаций в 2025 году вырос на 15% по сравнению с 2024-м и составил около 220 млрд руб. Доля сферы информации и связи в валовом региональном продукте Новосибирской области достигла 4%, на нее приходится более 5% налоговых поступлений в областной бюджет.

Региональная динамика отражает в целом общероссийский тренд, отмечают эксперты компании. Так, в России количество организаций в сфере IT за последние четыре года выросло на 38%. Для сравнения — рост числа предприятий в целом по всем отраслям экономики в стране с 2022 года составил 16%.

«IT-отрасль по-прежнему растет быстрее, чем экономика. Это доказывают и финансовые показатели. По нашим оценкам, выручка в отрасли в прошлом году выросла на 6%. Рост выручки всех компаний по всем отраслям экономики оценивается в прошлом году примерно в 3%. Выручка IT-компаний Новосибирской области за 2025 год выросла на 28%»,— рассказал IT-директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян.

По мнению аналитиков MWS Cloud (облачная платформа на базе инфраструктуры МТС), ключевыми драйверами роста стали импортозамещение, уход иностранных вендоров и консолидация IT-бюджетов в головных организациях. В ответ на эти тренды крупный бизнес активно наращивает собственные IT-подразделения. Лидером по объему инвестиций в собственные IT-структуры являются финансовый и страховой секторы, нефтегазовая отрасль, ритейл, телеком, транспорт и логистика. При этом, отметили в MWS Cloud, многие крупные компании, у которых есть собственный штат программистов, выводят их в отдельные структуры, чтобы сэкономить за счет установленных для отрасли льгот.

Политика импортозамещения и налоговые льготы стимулируют массовый приток предпринимателей в IT-сферу, соглашается управляющий директор компании «Норбит» (входит в многопрофильный IT-холдинг «Ланит») Владимир Вертоградов. По его словам, меры государственной поддержки отрасли вполне естественно ведут к появлению большого количества новых игроков на рынке. «Сегодня сложно найти бизнес, который не пробовал бы себя в разработке»,— заметил спикер.

Напомним, в числе федеральных мер поддержки IT-компаний — ставка налога на прибыль в размере 5% (для остального бизнеса на общей системе налогообложения — 25%). При этом деятельность по реализации и лицензированию программного обеспечения (ПО) не облагается налогом, если продукт включен в реестр отечественного ПО. Регионом также предусмотрены субсидии и целевые гранты.

С ростом рынка и его насыщением ожидается консолидация в IT-отрасли вокруг крупных экосистем. Малые и средние компании будут поглощены более крупными игроками, полагает Артем Прескарьян.

Лолита Белова