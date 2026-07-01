В Тюменской области спустя 2,5 часа отменили режим беспилотной опасности

В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем канале в MAX. Режим действовал около 2,5 часов. Ранее его также отменили в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

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О введении режима было объявлено в 13:34. В тюменском аэропорту Рощино вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого режим беспилотной опасности в регионе вводили 25 июня.

Полина Бабинцева