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Совет федерации пригласил Грефа на пленарное заседание

Совет федерации пригласил выступить главу Сбербанка Германа Грефа. Заседание пройдет 17 июля, передает «Интерфакс».

Герман Греф

Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Греф расскажет о «глобальных вызовах и возможностях России в эпоху искусственного интеллекта». Пригласить его предложил комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

На годовом собрании акционеров «Сбера» на этой неделе Герман Греф заявил, что экстенсивный рост экономики исчерпан, из-за чего «загрузка мощностей находится на пределе». Он считает необходимым внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ). В мае Сбербанк запустил ИИ-агента для работы с маркетинговыми кампаниями внутри холдинга.

О рекомендациях Центробанка по использованию ИИ — в материале «Ъ» «Особый вид искусственного».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Россия входит в десятку стран по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и в топ-10 по изобретательской активности в этой сфере. Общий уровень внедрения ИИ в приоритетных отраслях экономики превысил 31%, а за последние два года он вырос в полтора раза. Правительство РФ рассматривает ИИ как неотъемлемую часть экономического роста и стремится обеспечить баланс между регулированием и стимулированием развития технологии.

Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября внести изменения в нацпроекты и госпрограммы для внедрения ИИ в каждую отрасль экономики и социальной сферы, а также продлить до 2030 года срок поддержки исследовательских центров в этой области. При этом он подчеркивал, что предотвратить развитие технологий ИИ невозможно, и Россия готова делиться своим опытом в данной сфере.
На данный момент более 50% крупных российских организаций используют ИИ в своей деятельности, но большая часть таких проектов пока находится на стадии экспериментов. Лидерами по внедрению ИИ являются финансовые услуги и IT-сектор. Несмотря на прогресс, Россия все еще отстает от мировых лидеров, таких как США и Китай, по объему инвестиций в ИИ.

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