Совет федерации пригласил Грефа на пленарное заседание

Совет федерации пригласил выступить главу Сбербанка Германа Грефа. Заседание пройдет 17 июля, передает «Интерфакс».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Греф расскажет о «глобальных вызовах и возможностях России в эпоху искусственного интеллекта». Пригласить его предложил комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

На годовом собрании акционеров «Сбера» на этой неделе Герман Греф заявил, что экстенсивный рост экономики исчерпан, из-за чего «загрузка мощностей находится на пределе». Он считает необходимым внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ). В мае Сбербанк запустил ИИ-агента для работы с маркетинговыми кампаниями внутри холдинга.

О рекомендациях Центробанка по использованию ИИ — в материале «Ъ» «Особый вид искусственного».