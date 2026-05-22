Сбер оптимизирует работу маркетинга при помощи ИИ

Сбер запустил ИИ-агента для работы с маркетинговыми кампаниями внутри холдинга. Система «Маркус» займется мониторингом СМИ и соцсетей, подготовкой пресс-релизов, постов, презентаций и аналитических отчетов, а также оценкой маркетинговой активности.

Изначально в базовом положении маркетинга и коммуникаций было более 1,2 тыс. функций, после их укрупнили до 250 функций, а затем выделили до 49 ключевых функций, которые разбили на структуру для дальнейшей автономизации, отметили в «Сбере».

Как рассказал «Ъ» старший вице-президент и директор департамента маркетинга и коммуникаций компании Влад Крейнин, «Сбер» сейчас переходит в гибридную эпохумаркетинг-команды, где живые люди работают вместе с ИИ. В гибридной модели AI берет на себя сбор и анализ данных в постоянном режиме, объяснил господин Крейнин.

Ранее «Ъ» писал, что объем российского рынка корпоративных ИИ-помощников по итогам 2026 года составит около 30 млрд руб. До 10 млрд руб. из них уже приходится на компании, которые используют сторонние ИИ-решения, в том числе отечественные.

В конце 2025 года председатель правления банка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey-2025 сообщил, что Сбербанк сократит до 20% сотрудников из числа тех, которых искусственный интеллект признал неэффективными.