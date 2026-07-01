Финансовый конгресс с Набиуллиной, Новаком и Грефом. Главное
Набиуллина: ЦБ не является фанатом высоких процентных ставок
Финансовый конгресс Банка России стартовал в Санкт-Петербурге, он продлится до 3 июля. В первый день в пленарной сессии «Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности» приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак и глава Сбербанка Герман Греф. Они обсудили состояние российской экономики, ситуацию на топливном рынке и инвестиции. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Вице-премьер Александр Новак
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Александр Новак
- Доля инвестиций в ВВП России в перспективе вырастет с текущих 24% до 28%.
- Отрасль ТЭК в ВВП России сейчас составляет 13%, хотя еще несколько лет назад ее доля достигала 20%.
- Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%.
- Дефициты и перебои на внутреннем топливном рынке в основном связаны с изменениями в логистике, они быстро устраняются.
- Несколько НПЗ в ремонте, но внутренний рынок в целом обеспечен и бензином, и дизелем.
- Нефтяные компании держат рост цен на бензин на российских АЗС в пределах инфляции, на независимых заправках есть разрыв, который выровняется.
- Надеюсь, влияние топлива на рост цен, которые учитывает ЦБ, будет минимальным и годовая инфляция останется в пределах официального прогноза (согласно макропрогнозу Минэкономики — 5,2%.— «Ъ»).
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Эльвира Набиуллина
- Основной ограничитель для экономики не изменился — это напряженность на рынке труда.
- Рост инвестиций пока не вылился в производительность труда.
- Доля кредитов крупным госкомпаниям за три года выросла на 15 п. п.
- Каждый четвертый рубль компании получают по нерыночным ставкам.
- Транзакционные издержки в экономике РФ оцениваются в триллионы рублей.
- Масштаб создания банками резервов не свидетельствует о переохлаждении экономики. Давайте пользоваться термином «переохлаждение» аккуратно.
- ЦБ не является фанатом высоких процентных ставок.
Глава Сбербанка Герман Греф
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Герман Греф
- Сектор технологий в России существенно и хронически недоинвестирован.
- Искусственный интеллект может повысить производительность на 11-22% в разных компаниях России.
- Если нарастить производительность труда половины российских компаний до уровня 10% лучших по этому показателю, то это может дать прирост ВВП примерно на 2-3 п.п. в годовом выражении.
- Офлайн-торговля должна умереть только при равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн. Нужно выровнять условия конкуренции. Потому что сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля.
- Нужно повысить координацию экономической политики в России. У правительства недостаточно рычагов и координации с действиями Центрального банка.
- Сейчас экономика вся живет во флоутерах и плавающих ставках. Помимо недоступности кредита по таким ставкам еще и вымывается ликвидность предприятий.
- Банк России — это независимый орган. И он подтвердил свою независимость в разных условиях. Однако регулятор, имея большое количество рычагов на экономику, отвечает только за инфляцию.