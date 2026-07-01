Финансовый конгресс с Набиуллиной, Новаком и Грефом. Главное

Финансовый конгресс Банка России стартовал в Санкт-Петербурге, он продлится до 3 июля. В первый день в пленарной сессии «Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности» приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак и глава Сбербанка Герман Греф. Они обсудили состояние российской экономики, ситуацию на топливном рынке и инвестиции. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Новак Доля инвестиций в ВВП России в перспективе вырастет с текущих 24% до 28%.

Отрасль ТЭК в ВВП России сейчас составляет 13%, хотя еще несколько лет назад ее доля достигала 20%.

Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%.

Дефициты и перебои на внутреннем топливном рынке в основном связаны с изменениями в логистике, они быстро устраняются.

Несколько НПЗ в ремонте, но внутренний рынок в целом обеспечен и бензином, и дизелем.

Нефтяные компании держат рост цен на бензин на российских АЗС в пределах инфляции, на независимых заправках есть разрыв, который выровняется.

Надеюсь, влияние топлива на рост цен, которые учитывает ЦБ, будет минимальным и годовая инфляция останется в пределах официального прогноза (согласно макропрогнозу Минэкономики — 5,2%.— «Ъ»). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина Основной ограничитель для экономики не изменился — это напряженность на рынке труда.

Рост инвестиций пока не вылился в производительность труда.

Доля кредитов крупным госкомпаниям за три года выросла на 15 п. п.

Каждый четвертый рубль компании получают по нерыночным ставкам.

Транзакционные издержки в экономике РФ оцениваются в триллионы рублей.

Масштаб создания банками резервов не свидетельствует о переохлаждении экономики. Давайте пользоваться термином «переохлаждение» аккуратно.

ЦБ не является фанатом высоких процентных ставок. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Герман Греф Сектор технологий в России существенно и хронически недоинвестирован.

Искусственный интеллект может повысить производительность на 11-22% в разных компаниях России.

Если нарастить производительность труда половины российских компаний до уровня 10% лучших по этому показателю, то это может дать прирост ВВП примерно на 2-3 п.п. в годовом выражении.

Офлайн-торговля должна умереть только при равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн. Нужно выровнять условия конкуренции. Потому что сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля.

Нужно повысить координацию экономической политики в России. У правительства недостаточно рычагов и координации с действиями Центрального банка.

Сейчас экономика вся живет во флоутерах и плавающих ставках. Помимо недоступности кредита по таким ставкам еще и вымывается ликвидность предприятий.

Банк России — это независимый орган. И он подтвердил свою независимость в разных условиях. Однако регулятор, имея большое количество рычагов на экономику, отвечает только за инфляцию.

Эрдни Кагалтынов, Ангелина Шихлинская