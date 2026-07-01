Набиуллина поспорила с Грефом насчет переохлаждения экономики России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призвала аккуратнее пользоваться фразой «переохлаждение экономики». Так она ответила на слова главы Сбербанка Германа Грефа о том, что ключевую ставку в России необходимо снижать из-за переохлаждения экономики.
Эльвира Набиуллина и Герман Греф
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На годовом собрании акционеров Сбербанка 30 июня Герман Греф заявил о снижении инвестиционной активности в России. «Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может»,— отметил он.
Эльвира Набиуллина во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России подтвердила снижение инвестиционной активности в России. При этом она не согласилась с мнением Германа Грефа, что это означает переохлаждение экономики. «Есть некоторое снижение, но это не есть признак переохлаждения. Давайте все-таки — понятно, что это (переохлаждение.—"Ъ") не научный термин — аккуратно этим пользоваться»,— сказала госпожа Набиуллина (трансляция велась на странице ЦБ во «ВКонтакте»).
«Банки — это те, кто управляет рисками и их оценивает. Управляя рисками, вы создаете резервы. Мы внимательно смотрим, как создают банки резервы. Ну, Герман Оскарович, давайте посмотрим на динамику резервов. Видите ли вы через них переохлаждение экономики? Мы в ваших действиях этого не видим»,— добавила Эльвира Набиуллина.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
Дискуссии вокруг состояния российской экономики и денежно-кредитной политики ведутся давно. В 2025 году глава Сбербанка Герман Греф уже заявлял, что российская экономика перегрета из-за чрезмерной загрузки производственных мощностей и роста доходов населения, что приводит к разгону инфляции. Он полагал, что проблема перегрева может быть решена путем снижения спроса или дальнейшего наращивания производства через модернизацию
Эльвира Набиуллина же ранее говорила, что рисков переохлаждения российской экономики нет. Однако она отмечала, что стране необходимо плановое охлаждение экономики для снижения процентных ставок и что замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет. Так, в октябре 2025 года она заявляла, что российская экономика выйдет из состояния перегрева не ранее первого квартала 2026 года.
Банк России также придерживается мнения, что слишком быстрое снижение ключевой ставки было бы губительно. Оно могло бы спровоцировать новый виток инфляции, так как производители не смогли бы оперативно нарастить выпуск продукции. В этом случае, ЦБ пришлось бы вновь повышать ставку, чтобы сдержать рост цен.