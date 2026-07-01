Набиуллина поспорила с Грефом насчет переохлаждения экономики России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призвала аккуратнее пользоваться фразой «переохлаждение экономики». Так она ответила на слова главы Сбербанка Германа Грефа о том, что ключевую ставку в России необходимо снижать из-за переохлаждения экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина и Герман Греф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина и Герман Греф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На годовом собрании акционеров Сбербанка 30 июня Герман Греф заявил о снижении инвестиционной активности в России. «Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может»,— отметил он.

Эльвира Набиуллина во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России подтвердила снижение инвестиционной активности в России. При этом она не согласилась с мнением Германа Грефа, что это означает переохлаждение экономики. «Есть некоторое снижение, но это не есть признак переохлаждения. Давайте все-таки — понятно, что это (переохлаждение.—"Ъ") не научный термин — аккуратно этим пользоваться»,— сказала госпожа Набиуллина (трансляция велась на странице ЦБ во «ВКонтакте»).

«Банки — это те, кто управляет рисками и их оценивает. Управляя рисками, вы создаете резервы. Мы внимательно смотрим, как создают банки резервы. Ну, Герман Оскарович, давайте посмотрим на динамику резервов. Видите ли вы через них переохлаждение экономики? Мы в ваших действиях этого не видим»,— добавила Эльвира Набиуллина.