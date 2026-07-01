Набиуллина назвала главный ограничитель для российской экономики
Напряженность на рынке труда — основной ограничитель для российской экономики, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее оценкам, в России неравномерно распределены трудовые ресурсы.
Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы»,— сказала госпожа Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России (трансляция велась на странице ЦБ во «ВКонтакте»).
«Если рассматривать, где у нас может быть больший вклад в развитие производительности труда: вот инвестиции в технологии, они очень важны с точки зрения долгосрочной конкурентоспособности и в искусственном интеллекте, и в робототехнике»,— отметила Эльвира Набиуллина.
По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, рынок труда в России постепенно «остывает», но в некоторых отраслях по-прежнему сохраняется дефицит кадров. Соотношение числа вакансий и резюме начинает постепенно выравниваться, считает глава Минэкономики.
Проблема напряжённости на рынке труда в российской экономике обострилась после 2022 года в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, когда дефицит рабочей силы стал одним из ключевых вызовов для дальнейшего экономического роста. Низкий уровень безработицы (в прошлом году он достиг исторического минимума в 2,1%) приводит к росту зарплат, опережающему производительность труда, и способствует инфляционному давлению.
Власти РФ видят решение проблемы дефицита кадров в повышении производительности труда через инвестиции в технологии, включая искусственный интеллект и робототехнику. Также обсуждаются законодательные инициативы, призванные дать дополнительный ресурс для экономического роста, повышение качества трудовых ресурсов через модификацию системы образования (в частности, увеличение числа специалистов в области STEM) и контролируемая миграция в ограниченных объемах. При этом отмечается, что автоматизация рабочих мест в России происходит медленнее, чем в развитых экономиках.
Некоторые эксперты считают российский рынок труда уникальным, поскольку он адаптировался к кризисам не через рост безработицы, а через гибкость зарплат и продолжительности рабочего времени. Однако в стране сохраняется высокий дисбаланс между региональными рынками труда и заметная доля неформальной занятости. Повышение производительности труда остаётся одной из главных задач, поскольку по этому показателю Россия занимает 37-е место в мире.