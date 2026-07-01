Набиуллина назвала главный ограничитель для российской экономики

Напряженность на рынке труда — основной ограничитель для российской экономики, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее оценкам, в России неравномерно распределены трудовые ресурсы.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы»,— сказала госпожа Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России (трансляция велась на странице ЦБ во «ВКонтакте»).

«Если рассматривать, где у нас может быть больший вклад в развитие производительности труда: вот инвестиции в технологии, они очень важны с точки зрения долгосрочной конкурентоспособности и в искусственном интеллекте, и в робототехнике»,— отметила Эльвира Набиуллина.

По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, рынок труда в России постепенно «остывает», но в некоторых отраслях по-прежнему сохраняется дефицит кадров. Соотношение числа вакансий и резюме начинает постепенно выравниваться, считает глава Минэкономики.