В Омской области второй раз за лето объявили беспилотную опасность

На территории всей Омской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«По данным Минобороны РФ, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать всех меры безопасности»,— обратился к жителям региона господин Хоценко.

Это второй подобный случай в Омской области. В предыдущий раз беспилотная опасность объявлялась в регионе 10 июня этого года.

Отбой тревоги был дан примерно через два с половиной часа после ее объявления.

Александра Стрелкова