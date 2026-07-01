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обновлено 16:49

В Омской области второй раз за лето объявили беспилотную опасность

На территории всей Омской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«По данным Минобороны РФ, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать всех меры безопасности»,— обратился к жителям региона господин Хоценко.

Это второй подобный случай в Омской области. В предыдущий раз беспилотная опасность объявлялась в регионе 10 июня этого года.

Отбой тревоги был дан примерно через два с половиной часа после ее объявления.

Александра Стрелкова

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