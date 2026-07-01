Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля

На сегодняшнем заседании совета министров во Франции согласовали даты проведения президентских выборов 2027 года. Первый тур планируется 18 апреля. Об этом сообщила министр-делегат по вопросам энергетики и представитель правительства Мод Брежон.

«Даты предстоящих президентских выборов были предложены сегодня утром. После консультаций со всеми политическими партиями, было решено, что они состоятся в воскресенье, 18 апреля 2027 года и также в воскресенье, 2 мая»,— сказала госпожа Брежон на брифинге (цитата по ТАСС).

Согласно конституции Франции, голосование должно быть проведено за 20–35 дней до истечения мандата действующего президента. Полномочия Эмманюэля Макрона завершатся в полночь 14 мая 2027 года. Как поясняло Ouest-France, выбор этих двух дат также обусловлен стремлением властей минимизировать влияние весенних школьных каникул на явку избирателей. Список кандидатов правительство обнародует не позднее 26 марта следующего года.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент обещал не возвращаться».