Во Франции определили даты президентских выборов

Два тура президентских выборов во Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Даты согласуют 1 июля в Совете министров, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники. Согласно французской конституции, голосование должно состояться за 20–35 дней до истечения мандата действующего президента. Полномочия Эмманюэля Макрона официально завершатся в полночь 14 мая 2027 года.

Как поясняет Ouest-France, выбор именно этих дат также обусловлен стремлением властей минимизировать влияние весенних школьных каникул на явку избирателей. Если во время первого тура каникулы будут продолжаться в большинстве регионов, то ко второму туру они завершатся практически на всей территории Франции, и большинство уехавших граждан успеет вернуться домой.

Официальный список кандидатов правительство обнародует не позднее 26 марта 2027 года. О намерениях баллотироваться заявили бывший глава МВД Брюно Ретайо, лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, экс-премьеры Габриэль Атталь и Эдуар Филипп, а также бывший президент Франсуа Олланд. Сам Эмманюэль Макрон по закону не имеет права баллотироваться на третий срок подряд.