Во Франции определили даты президентских выборов
Два тура президентских выборов во Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Даты согласуют 1 июля в Совете министров, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники. Согласно французской конституции, голосование должно состояться за 20–35 дней до истечения мандата действующего президента. Полномочия Эмманюэля Макрона официально завершатся в полночь 14 мая 2027 года.
Как поясняет Ouest-France, выбор именно этих дат также обусловлен стремлением властей минимизировать влияние весенних школьных каникул на явку избирателей. Если во время первого тура каникулы будут продолжаться в большинстве регионов, то ко второму туру они завершатся практически на всей территории Франции, и большинство уехавших граждан успеет вернуться домой.
Официальный список кандидатов правительство обнародует не позднее 26 марта 2027 года. О намерениях баллотироваться заявили бывший глава МВД Брюно Ретайо, лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, экс-премьеры Габриэль Атталь и Эдуар Филипп, а также бывший президент Франсуа Олланд. Сам Эмманюэль Макрон по закону не имеет права баллотироваться на третий срок подряд.
В период, предшествующий президентским выборам 2027 года, французская политическая система переживает значительные изменения, характеризующиеся усилением крайне правых и крайне левых сил. Опросы общественного мнения прогнозируют, что представитель популистского «Национального объединения» (RN) выйдет победителем из первого тура. Это ставит перед Францией сценарий второго тура между крайне правыми и крайне левыми кандидатами, что ещё недавно казалось почти невозможным. Ранее президентские кампании, в которых участвовал действующий президент Эмманюэль Макрон, строились на противопоставлении центристскому полю его собственного движения радикалам обоих флангов.
Основными претендентами на пост президента, помимо действующих или бывших премьеров от правоцентристского лагеря, являются лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон, который выдвигается в четвертый раз, и как минимум два кандидата от партии «Национальное объединение» — Марин Ле Пен и Жордан Барделля. Участие Марин Ле Пен в выборах сейчас находится под вопросом из-за судебного процесса по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, что может стать поворотным моментом, повлияющим на её возможность баллотироваться на выборах. Молодой лидер «Национального объединения» Жордан Барделля, в случае неудачи Марин Ле Пен, уже рассматривается как основной кандидат от крайне правых.
Таким образом, президентские выборы 2027 года обещают борьбу между противоположными политическими полюсами, что может привести к значительному изменению политического ландшафта Франции. Это также отражает постепенное размывание влияния центристских партий и усиление радикальных настроений в обществе. В условиях, когда многие политические силы пытаются договориться или объединиться, ключевые кандидаты готовятся к ожесточенной борьбе за президентский пост.