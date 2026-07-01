Лукашенко помиловал три десятка осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 осужденных. Решение принято в преддверии Дня независимости республики. На свободу выйдут 20 женщин и 12 мужчин. Из них 28 человек были осуждены за преступления «экстремистской направленности».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь»,— утверждают в президентской пресс-службе.

19 марта господин Лукашенко помиловал 250 заключенных, осужденных по делам «экстремистской направленности», в обмен на смягчение санкций США. 235 человек остались в стране, остальных отправили в Литву. Белорусский президент говорил, что все помилованные находятся «на контроле правоохранительных органов», и призвал не беспокоиться на их счет.