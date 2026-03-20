Лукашенко пообещал не допустить протестов в стране после освобождения политзаключенных

Осужденные, которых власти Белоруссии помиловали в рамках сделки с США, находятся «на контроле правоохранительных органов», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сказал, что «угрозу могут представлять около 30 или 40 человек» из числа помилованных, но призвал не беспокоиться на их счет.

«Вы не переживайте, что мы их выпустили. Все здесь под контролем. 2020 года, мужики, в Беларуси не будет. Я не хочу бегать с автоматом по улице. Я этого не допущу, и все на это нацелены»,— сказал господин Лукашенко журналистам (цитата по БЕЛТА).

19 марта Александр Лукашенко помиловал 250 заключенных, осужденных по делам «экстремистской направленности», в обмен на смягчение санкций США. 235 человек остались в стране, остальных отправили в Литву.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов в 2020 году, на которых победил Александр Лукашенко. Активисты вышли на улицы после того, как ЦИК Белоруссии объявил о победе Александра Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Во время демонстраций были задержаны 17,6 тыс. человек.