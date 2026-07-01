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Небо над Венесуэлой после землетрясения окрасилось в красный

После недавних землетрясений небо над Каракасом и его окрестностями окрасилось в красный цвет, передает телеканал VTV. По его данным, это обусловлено оптическим и метеорологическим явлением, известным как рэлеевское рассеяние. Оно возникает при высокой концентрации частиц в воздухе.

Как уточняет канал, после землетрясения происходит выброс в атмосферу пыли, песка и микроскопических обломков, которые «фильтруют солнечный свет». Из-за этого через слой воздуха проходят только самые длинные волны, которые соответствуют красноватым и оранжевым оттенкам. Подобные явления «часто ошибочно принимают за предзнаменования», тогда как на самом деле это «физическая реакция окружающей среды на твердые элементы», отмечает VTV.

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Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. В общей сложности погибли более 1,7 тыс. человек. Пострадали свыше 5 тыс. жителей, десятки тысяч человек числятся пропавшими без вести. Спасатели до сих пор разбирают завалы. По оценке NASA, в стране повреждено или разрушено 58,8 тыс. зданий.

Фотогалерея

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Последствия землетрясения в Венесуэле

Последствия землетрясения в Венесуэле

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

В результате землетрясений пострадали около 700 человек

В результате землетрясений пострадали около 700 человек

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Погибший при землетрясении в Венесуэле

Погибший при землетрясении в Венесуэле

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Последствия землетрясений в аэропорту имени Симона Боливара

Последствия землетрясений в аэропорту имени Симона Боливара

Фото: Wilmer Azuaje / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: AP / Javier Campos / AP

Фото: AP / Ariana Cubillos / AP

Фото: AP / Pedro Mattey / AP

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Последствия землетрясения в Венесуэле

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

В результате землетрясений пострадали около 700 человек

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Погибший при землетрясении в Венесуэле

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Последствия землетрясений в аэропорту имени Симона Боливара

Фото: Wilmer Azuaje / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: AP / Javier Campos / AP

Фото: AP / Ariana Cubillos / AP

Фото: AP / Pedro Mattey / AP

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