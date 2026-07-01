В Венесуэле после землетрясения под завалами еще остались выжившие
Спасатели, разбирающие завалы после землетрясений в Венесуэле, продолжают находить под ними живых людей. Об этом каналу CBS News рассказали представители спасательных команд из США, работающих в районе Каракаса.
Канал сообщает, что спасателям удалось установить связь с 44-летним Эрманом Жилем Флоресом, который остается под завалами 10-этажного здания. Работавший охранником господин Флорес был во время землетрясения в будке охраны на подземной парковке, благодаря чему не получил смертельных травм. Спасателям удалось передать ему воду.
Спасателям также удалось найти выжившего 18-дневного младенца, а в другом случае — достать из-под обломков женщину с девятимесячным ребенком, которые отделались «незначительными травмами». Венесуэльские власти говорили, что в общей сложности удалось спасти около 6400 человек. По оценке NASA, в Венесуэле повреждено или разрушено 58,8 тыс. зданий.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Разрушения фиксировались в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где минимум 100 зданий были разрушены до основания. Штат передан под контроль военных. В общей сложности погибли более 1700 человек. Пострадали свыше 5 тыс. жителей, десятки тысяч человек числятся пропавшими без вести.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие 24 июня, стали крупнейшими в Венесуэле за последние 100 лет, а по данным Геологической службы США (USGS), сильнейшими с 1900 года. Ущерб от стихийного бедствия оценивается в 10–100 млрд долларов, что является верхней границей номинального ВВП Венесуэлы.
Ситуация в стране до землетрясения уже была тяжелой с гуманитарной и экономической точки зрения, переживая глубокий кризис, гиперинфляцию и массовую безработицу. Многие здания, построенные в середине XX века, не были сейсмоустойчивы, что усугубило масштабы разрушений. Власти закрыли аэропорт Каракаса, метро и железнодорожные линии для облегчения спасательных работ, а пострадавший штат Ла-Гуайра был передан под контроль военных.
Геологическая служба США присвоила красный уровень тревоги по числу погибших, прогнозируя, что число жертв может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек. Ситуация осложняется нехваткой тяжелой техники, операторов и топлива, что затрудняет разбор завалов. Несмотря на то что Швейцария, Мексика, Эквадор и Сальвадор направили специалистов для помощи, их количество недостаточно. США мобилизовали экстренные ресурсы и выделили $150 млн, а также направили регулярные войска и специализированные отряды.
Венесуэльские власти, включая председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса и временного президента Делси Родригес, сообщают о числе погибших, однако мировые медиа отмечают, что реальное количество жертв может быть значительно выше. Растет недовольство среди местных жителей и волонтеров по поводу задержек в оказании помощи и недостаточного участия властей. Папа Римский Лев XIV также направил 100 тыс. евро пострадавшим.