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Число жертв землетрясений в Венесуэле достигло 1719 человек

Число погибших при двух землетрясениях в Венесуэле выросло до 1719 человек, сообщил глава Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Всего пострадали 5034 человека. Десятки тысяч человек остаются пропавшими без вести.

Как добавил Хорхе Родригес, еще 15 866 человек лишились домов. Он уточнил, что спасательные работы продолжаются.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Разрушения фиксировались в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где минимум 100 зданий были разрушены до основания. Штат передан под контроль военных. По информации Хорхе Родригеса, всего было повреждено 774 здания, из которых 189 — обрушились до основания.

Фотогалерея

Последствия крупнейших за 100 лет землетрясений в Венесуэле

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Последствия землетрясения в Венесуэле

Последствия землетрясения в Венесуэле

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

В результате землетрясений пострадали около 700 человек

В результате землетрясений пострадали около 700 человек

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Погибший при землетрясении в Венесуэле

Погибший при землетрясении в Венесуэле

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Последствия землетрясений в аэропорту имени Симона Боливара

Последствия землетрясений в аэропорту имени Симона Боливара

Фото: Wilmer Azuaje / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: AP / Javier Campos / AP

Фото: AP / Ariana Cubillos / AP

Фото: AP / Pedro Mattey / AP

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Последствия землетрясения в Венесуэле

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

В результате землетрясений пострадали около 700 человек

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Погибший при землетрясении в Венесуэле

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Последствия землетрясений в аэропорту имени Симона Боливара

Фото: Wilmer Azuaje / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Фото: AP / Javier Campos / AP

Фото: AP / Ariana Cubillos / AP

Фото: AP / Pedro Mattey / AP

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