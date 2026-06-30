Число жертв землетрясений в Венесуэле достигло 1719 человек

Число погибших при двух землетрясениях в Венесуэле выросло до 1719 человек, сообщил глава Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Всего пострадали 5034 человека. Десятки тысяч человек остаются пропавшими без вести.

Как добавил Хорхе Родригес, еще 15 866 человек лишились домов. Он уточнил, что спасательные работы продолжаются.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Разрушения фиксировались в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где минимум 100 зданий были разрушены до основания. Штат передан под контроль военных. По информации Хорхе Родригеса, всего было повреждено 774 здания, из которых 189 — обрушились до основания.