Выборы в парламент Казахстана назначены на 23 августа

Первые выборы депутатов в курултай (однопалатный парламент Казахстана) пройдут 23 августа. Это следует из указа президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Центризбиркому Казахстана поручено организовать подготовку и проведение выборов. Правительство Казахстана и региональные власти должны принять меры по их организации и материально-техническому обеспечению, уточняется в документе.

Казахстан перешел от двухпалатного парламента к однопалатному после принятия новой конституции. Она вступила в силу 1 июля. В курултай войдут 145 депутатов, которые будут избираться по партийным спискам.

В новой редакции конституции введен полный запрет на двойное и множественное гражданство. Также изменены требования к кандидатам на пост главы государства, а взамен поста государственного советника вернется должность вице-президента Казахстана.

Подробности — в материале «Ъ» «Астана выстраивает "более точный баланс"».