Выборы в парламент Казахстана назначены на 23 августа
Первые выборы депутатов в курултай (однопалатный парламент Казахстана) пройдут 23 августа. Это следует из указа президента республики Касым-Жомарта Токаева.
Центризбиркому Казахстана поручено организовать подготовку и проведение выборов. Правительство Казахстана и региональные власти должны принять меры по их организации и материально-техническому обеспечению, уточняется в документе.
Казахстан перешел от двухпалатного парламента к однопалатному после принятия новой конституции. Она вступила в силу 1 июля. В курултай войдут 145 депутатов, которые будут избираться по партийным спискам.
В новой редакции конституции введен полный запрет на двойное и множественное гражданство. Также изменены требования к кандидатам на пост главы государства, а взамен поста государственного советника вернется должность вице-президента Казахстана.
Подробности — в материале «Ъ» «Астана выстраивает "более точный баланс"».
Переход от двухпалатного парламента к однопалатному в Казахстане, названному курултаем, стал частью масштабной конституционной реформы, инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым. Эта реформа направлена на изменение политической системы страны, которую Токаев охарактеризовал как «капитальный ремонт» фундамента государственности. Цель преобразований — создать новую систему власти с «сильным президентом, влиятельным парламентом и подотчетным правительством», отказавшись от суперпрезидентской формы правления.
Референдум по новой конституции, состоявшийся 15 марта 2026 года, получил поддержку 87,15% граждан. Изменения, затронувшие более 84% основного закона, включают сокращение числа палат парламента, уменьшение количества депутатов, полный запрет на двойное гражданство и пересмотр требований к кандидатам на пост главы государства. Также возвращена должность вице-президента, который станет вторым человеком в государстве и будет исполнять обязанности главы республики в случае досрочного прекращения полномочий президента.
Изначально, в сентябре 2025 года, Токаев предлагал провести общенациональный референдум в 2027 году и отвести не менее года на дискуссии. Однако позднее, 21 января 2026 года, была создана конституционная комиссия, инициировавшая изменения в 77 статьях основного закона, что фактически привело к принятию совершенно новой конституции. Это решение было мотивировано «тысячами предложений» от граждан, выходящих за рамки парламентской темы, и необходимостью реализации принципа «не человек для государства, а государство для человека».