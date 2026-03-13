Казахстан выстраивает «более точный баланс»

15 марта в Казахстане пройдет референдум по новой конституции. Президент республики Касым-Жомарт Токаев, инициировавший изменения, предложил создать однопалатный парламент вместо двухпалатного, а также вернуть должность вице-президента, который фактически станет вторым человеком в государстве. Власти объясняют эти изменения запросом общества и необходимостью «создать государство для человека». При этом и глава государства сохранит за собой высокую концентрацию полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Проект новой народной конституции — это крепкая, незыблемая платформа светлого будущего нашей общей родины — Республики Казахстан»,— заявил Касым-Жомарт Токаев 12 марта, призывая граждан страны проголосовать на референдуме о принятии новой конституции, «чтобы вписать свое имя в историю Казахстана как творцы его основного закона».

С обретения независимости конституция Казахстана менялась дважды: в 1993 и 1995 годах. А в последнюю версию основного закона поправки вносились в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 годах, а затем в 2022 году в два этапа. Последние изменения стали следствием январских протестов того же года и включали в себя, в частности, исключение из текста основного закона статьи об особом статусе лидера нации елбасы — этот титул носил Нурсултан Назарбаев, возглавлявший республику с 1991 по 2019 год.

Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность президента в марте 2019 года, объяснял необходимость предыдущих конституционных поправок «окончательным переходом от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом». По его же инициативе президентский срок увеличили с пяти лет до семи без возможности пойти на второй срок (это изменение утверждалось уже после проведения июньского референдума 2022 года не гражданами, а парламентом).

8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу выступил с новым предложением: упразднить верхнюю палату парламента (сенат) и сформировать однопалатный парламент, который будет избираться только по партийным спискам. По ныне действующим правилам в нижнюю палату парламента (мажилис) депутаты избираются по смешанной системе, а в сенат — по итогам непрямых выборов через маслихаты (местные представительные органы).

Касым-Жомарт Токаев говорил, что за счет этой реформы удастся выстроить «более точный баланс» в государственном управлении, повысить авторитет парламента и реализовать базовый принцип: «сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство».

При этом он подчеркивал: «Это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна». В связи с этим на проведение дискуссий президент предлагал отвести не менее года, а референдум провести в 2027 году.

Уже в октябре 2025 года сформировалась рабочая группа по парламентской реформе, определившая, что новый парламент получит название «курултай» и будет состоять из 145 депутатов. А 21 января 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании конституционной комиссии, в состав которой вошли 130 человек из числа членов Национального курултая (совещательного органа при президенте, который будет упразднен), правоведов и членов экспертного и научного сообщества.

Президент пояснил: во время работы над поправками стало ясно, что «масштаб предлагаемых изменений позволяет говорить о необходимости новой конституции», от граждан поступали тысячи предложений, выходящих за пределы парламентской темы, уже «ясно вырисовались» контуры концептуально нового документа. В нем, по утверждению президента, заложен принцип «не человек для государства, а государство для человека».

Первый проект этого документа новообразованная комиссия опубликовала 31 января. Указ о проведении референдума Токаев подписал 11 февраля, а на следующий день появился финальный проект новой конституции.

В итоге поправки затронули больше 84% основного закона страны. Помимо изменений в структуре парламента, новая конституция предлагает вернуть институт вице-президента, чью кандидатуру будет назначать глава государства (а затем утверждать парламент).

Эта должность существовала в Казахстане в 1990-е, но в результате конституционных изменений перестала существовать: преемственные функции вице-президента перешли к председателю сената, а его политические задачи — к госсекретарю. Последняя должность в 2022 году трансформировалась в пост госсоветника, но теперь и она в случае принятия новой конституции будет упразднена. Объявляя об этом в январе, президент обратился к занимающему пост госсоветника Ерлану Карину и в шутку сказал: «I’m really sorry» («Мне очень жаль»).

Предлагается также создать новый консультативный орган — Народный совет, который объединит функции Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая и будет обсуждать аспекты внутренней политики, межэтнические вопросы, а также предлагать законопроекты. Орган будет состоять из 126 человек, назначаемых президентом: представителей этнокультурных объединений, крупных общественных организаций, местных и региональных советов.

Как отметил в беседе с “Ъ” заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин, конституционная реформа изначально задумывалась для того, чтобы адаптировать политическую систему под новые реалии с лидерством действующего президента, чей срок полномочий завершается в 2029 году.

Объединение двух палат парламента внешне увеличивает политическую значимость законодательного органа, но, с другой стороны, упрощает систему принятия политических решений за счет сокращения внутренних межпалатных дискуссий, подчеркнул эксперт. «Это уже фактор, который говорит скорее о снижении роли парламента»,— заметил Станислав Притчин.

Иерархическая структура политической системы Казахстана также претерпит изменения. Сейчас вторым по значимости человеком в стране является спикер верхней палаты парламента, он же становится исполняющим обязанности главы республики в случае недееспособности президента. В новой же системе парламент лишается этой значимой функции за счет ее перехода к вице-президенту. И в контексте предлагаемой конституции именно он становится, по сути, ключевой фигурой в случае возможного транзита власти в будущем, подчеркнул эксперт.

В предлагаемой системе глава государства сохранит высокую концентрацию полномочий, «что в целом отражает общественно-политический запрос на сильную президентскую власть не только в Казахстане, но и в целом в Евразии», резюмировал собеседник “Ъ”.

Лусине Баласян