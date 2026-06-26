Защитник Илья Карпухин стал игроком ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с защитником Ильей Карпухиным. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на три сезона — до 31 мая 2029 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Илья Карпухин — воспитанник челябинского «Трактора». Хоккеист выступал за все команды системы этого клуба. В «Тракторе» он отыграл в общей сложности шесть с половиной сезонов и дважды становился бронзовым призером КХЛ.

В декабре 2024 года защитник перешел в петербургский СКА, а прошлый сезон провел в казанском «Ак Барсе», вместе с которым дошел до финала Кубка Гагарина.

В сезоне-2025/26 хоккеист принял участие во всех матчах казанского клуба — сыграл 68 встреч в регулярном чемпионате и 20 в плей-офф. За сезон он набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности +8.

Всего за карьеру в КХЛ Илья Карпухин провел 504 матча и набрал 123 (38+85) очка. Кроме того, защитник выступал за юниорскую и молодежную сборные России, а также — за команду «Россия 25».

Ранее «Автомобилист» стал участником трехстороннего обмена с нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо». По итогам сделки защитник Сергей Зборовский перешел в «Динамо», а в екатеринбургский клуб из системы «Торпедо» перешли нападающий Никита Артамонов и защитник Андрей Сальников.

Полина Бабинцева