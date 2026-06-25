ХК «Автомобилист» обменял Зборовского в «Торпедо» на Артамонова и Сальникова

Хоккейный клуб «Автомобилист» и «Торпедо» (Нижний Новгород) провели обмен, в результате которого екатеринбургский клуб получил нападающего Никиту Артамонова и защитника Андрея Сальникова. Нижегородский клуб, в свою очередь, получил права на 29-летнего защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию. Затем «Торпедо» обменяло Сергея Зборовского в московское «Динамо» также на денежную компенсацию. Хоккеист подписал контракт с бело-голубыми до 31 мая 2027 года. Об этом сообщают пресс-службы «Автомобилиста» и московского «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Зборовский

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сергей Зборовский

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сергей Зборовский выступал за «Автомобилист» с 2020 года. За это время он провел 316 матчей, набрал 62 (16+46) очка. В 2024 году в составе екатеринбургского клуба выиграл бронзовую медаль чемпионата.

После перехода хоккеист обратился к болельщикам и поблагодарил клуб. «Шесть лет пролетели как один миг. Было много моментов — плохих и хороших, но мы проходили их всегда вместе с поднятой головой. Спасибо руководству клуба за доверие, здесь я вырос как игрок и, самое главное, как человек. Спасибо, "Автомобилист"! Спасибо, Екатеринбург!»,— отметил он.

20-летний Никита Артамонов — воспитанник системы «Торпедо». В КХЛ он провел 185 матчей и набрал 72 (32+40) очка. Также выступал в МХЛ и ВХЛ, в составе «Чайки» стал обладателем Кубка Харламова. В 2024 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Каролина Харрикейнз». Прошлый сезон провел в аренде в «Нефтехимике», где набрал 9 (3+6) очков в 42 матчах.

19-летний защитник Андрей Сальников также воспитанник системы «Торпедо». В МХЛ и ВХЛ провел суммарно более 100 матчей, выступая за «Тюменский Легион», «Рубин», «Белых Медведей» и «Чайку». В КХЛ он пока не играл.

Ранее «Автомобилист» заключил контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Антоном Слепышевым.

Полина Бабинцева