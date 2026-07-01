Составлено ИИ-Ассистентъ

Смена руководства в Южной Осетии и назначение Марата Камболова временно исполняющим обязанности главы государства тесно связаны с отставкой Алана Гаглоева. Его переход на должность советника президента Владимира Путина, а также назначение господина Камболова премьер-министром за неделю до этого, были частью процесса усиления интеграции Южной Осетии с Россией. Гаглоев сам заявлял, что его назначение приближает присоединение республики к России.

Процесс интеграции Южной Осетии и России включает в себя соглашение о глубоком союзническом взаимодействии, подписанное 9 мая 2026 года. Этот документ предполагает создание единого экономического и инвестиционного пространства, синхронизацию внешней политики, политики в области обороны и безопасности, а также приведение законодательства в сфере труда, пенсионного обеспечения и соцзащиты к российским стандартам. Одним из важных пунктов является отмена десятилетнего ценза оседлости для работы на госслужбе, что позволяет гражданам обеих стран занимать государственные и муниципальные должности без ограничений.