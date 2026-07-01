Досрочные выборы президента Южной Осетии пройдут 18 сентября
Депутаты парламента Южной Осетии утвердили дату проведения досрочных выборов главы республики. Они состоятся 18 сентября, сообщает пресс-служба парламента.
23 июня в республике сменилось правительство. Алан Гаглоев покинул пост президента, став советником президента Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности главы Южной Осетии стал назначенный за неделю до этого премьер-министром Марат Камболов.
Господин Гаглоев называл свое назначение важным шагом для Южной Осетии, поскольку он приближает присоединение республики к России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключал такой вариант развития событий.
Смена руководства в Южной Осетии и назначение Марата Камболова временно исполняющим обязанности главы государства тесно связаны с отставкой Алана Гаглоева. Его переход на должность советника президента Владимира Путина, а также назначение господина Камболова премьер-министром за неделю до этого, были частью процесса усиления интеграции Южной Осетии с Россией. Гаглоев сам заявлял, что его назначение приближает присоединение республики к России.
Процесс интеграции Южной Осетии и России включает в себя соглашение о глубоком союзническом взаимодействии, подписанное 9 мая 2026 года. Этот документ предполагает создание единого экономического и инвестиционного пространства, синхронизацию внешней политики, политики в области обороны и безопасности, а также приведение законодательства в сфере труда, пенсионного обеспечения и соцзащиты к российским стандартам. Одним из важных пунктов является отмена десятилетнего ценза оседлости для работы на госслужбе, что позволяет гражданам обеих стран занимать государственные и муниципальные должности без ограничений.