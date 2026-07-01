Матвиенко призвала «не драматизировать» нехватку топлива в России
В России сложилась непростая ситуация с топливом, но правительство принимает необходимые меры, убеждена председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Она призвала «не драматизировать» эту тему.
«Действительно, ситуация непростая, нелегкая... Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются»,— сказала спикер на пленарном заседании Совфеда (цитата по ТАСС).
Комментируя информацию о трудностях с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, госпожа Матвиенко заверила, что Россия выйдет «из этой сложной ситуации», которую ей «создают специально». «Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение»,— считает она.
В России в конце мая начались проблемы с поставками топлива на АЗС из-за участившихся атак БПЛА. Первыми об ограничениях на отпуск бензина и дизеля объявили власти Крыма. Из-за ажиотажного спроса аналогичные меры приняли более 30 российских регионов. В некоторых областях, включая Пензу, действует режим повышенной готовности. Президент Владимир Путин подтверждал наличие дефицита, но заверял, что НПЗ страны работают на полную мощность. Белорусский бензин в России за месяц подорожал почти вдвое.
Подробности — в материале «Ъ» «Импорт заправили наценкой».
В России с лета 2025 года наблюдалась острая ситуация на топливном рынке, с ростом оптовых цен на бензин и дизельное топливо, превышающим инфляцию. Этому способствовали сокращение демпферных выплат нефтеперерабатывающим заводам, затяжные ремонты НПЗ и возросший спрос на топливо из-за активизации внутреннего туризма и перевозок. Ситуация привела к тому, что на протяжении нескольких месяцев стоимость топлива на бирже непрерывно росла, достигнув исторических пиков в сентябре 2025 года, а в некоторых регионах, включая Крым и Дальний Восток, начал наблюдаться дефицит.
Для стабилизации ситуации Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива в сентябре 2025 года. Эти меры помогли замедлить рост оптовых цен на бирже и привели к стабилизации розничных цен. Вместе с тем, аналитики отмечают, что подобные шаги, такие как снижение требований к качеству топлива, могут дать лишь краткосрочный эффект и не решают структурных проблем рынка.
Ключевым фактором, повлиявшим на проблемы с топливом, стал комплексный характер причин, включающий глобальный рост котировок нефтепродуктов, ослабление рубля, логистические сложности при железнодорожных перевозках и длительные ремонты НПЗ. Минэнерго и другие ведомства разрабатывают дополнительные меры для обеспечения стабильности рынка. В марте 2026 года для охлаждения рынка биржа ограничила допустимый рост котировок бензина и дизтоплива на торгах, а Правительство вновь обсуждало возможность введения запрета на экспорт топлива для производителей.