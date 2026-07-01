Матвиенко призвала «не драматизировать» нехватку топлива в России

В России сложилась непростая ситуация с топливом, но правительство принимает необходимые меры, убеждена председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Она призвала «не драматизировать» эту тему.

«Действительно, ситуация непростая, нелегкая... Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются»,— сказала спикер на пленарном заседании Совфеда (цитата по ТАСС).

Комментируя информацию о трудностях с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, госпожа Матвиенко заверила, что Россия выйдет «из этой сложной ситуации», которую ей «создают специально». «Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение»,— считает она.

В России в конце мая начались проблемы с поставками топлива на АЗС из-за участившихся атак БПЛА. Первыми об ограничениях на отпуск бензина и дизеля объявили власти Крыма. Из-за ажиотажного спроса аналогичные меры приняли более 30 российских регионов. В некоторых областях, включая Пензу, действует режим повышенной готовности. Президент Владимир Путин подтверждал наличие дефицита, но заверял, что НПЗ страны работают на полную мощность. Белорусский бензин в России за месяц подорожал почти вдвое.

Подробности — в материале «Ъ» «Импорт заправили наценкой».