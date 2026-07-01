Лимиты заводят водителей

Операторы заправочных станций в сети жалуются на хейт со стороны водителей. За заправку канистры кассирам и заправщикам грозят штрафы и увольнение. Отказ заливать топливо и оформление возврата нередко вызывает оскорбления со стороны клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ситуация осложняется лимитами, введенными и при заправке в бак. У некоторых АЗС для легковых машин отпуск бензина — 20 л, для грузовых — в десять раз больше. Но это лишь четверть среднего бака. А если водители просят заправиться второй раз, не отходя от кассы, операторы обязаны отказать, говорит заместитель гендиректора топливной компании «Гэйнфул» Анастасия Бунина:

«На каждой АЗС выпущены инструкции на текущий период. Прописаны четкие указания, где и сколько топлива выдавать. Ситуация строго контролируется: оператор видит каждый автомобиль, заправиться дважды не получится. Операторы могут столкнуться с недопониманием — люди в ряде регионов, и в Московской области, находятся в тревожном, напряженном состоянии.

Им хочется заправиться по максимуму, сделать запасы, которые не нужны. За это операторам достается».

В чатах по поиску работающих заправок обсуждают тех, кто заливает не только в канистры, но и в другую тару — в том числе в пищевые ведра с крышками. К некоторым водителям есть и другие вопросы, говорит автор проекта AvtoRevizorro Кирилл Чернов:

«Я много езжу по Москве и Подмосковью, проверяю автомобили в разных районах. По несчастью, на эти дни мне досталась машина с экстремально маленьким баком — всего 40 л — и высоким расходом сотового бензина — почти 20 л. Но я особых неудобств не испытал. Больше 20 минут ни на одной заправке не стоял. Неудобство, с которым столкнулся, — воспитание людей. Если есть очередь, всегда найдется желающий заехать с другого конца».

Большинство автолюбителей, которые не могут отказаться от поездок, относятся к ограничениям философски, считает ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи» Анна Зайцева:

«Я из Саранска ехала в Ульяновск, потом в Самару, затем в Москву. Ситуация с заправками примерно одинаковая: проезжаю три-четыре мимо и всегда находится та, где народа нет. Там все нормально, и бензин до полного бака заливают. Ни разу не встретила гиперпроблему — кассиры были душками, все отлично. В очереди люди иногда сигналят. За неделю пару раз постояла минут 15–20. Все понимают, помогают. Увеличенное количество кассиров было везде».

В соцсетях растут группы для поиска работающих заправок, отмечает вайбкодер, создатель одного из ботов для отслеживания наличия бензина Анатолий:

«Важно, как люди быстро начали приспосабливаться. За короткое время появились чаты с тысячами, а в некоторых городах — десятками тысяч активных участников, которые скидывают фото, пишут, где есть бензин, какая очередь, по сколько разрешают заправлять. С развитием вайб-кодинга за считанные дни появились полезные сервисы, позволяющие водителям оставлять отзывы на заправки».

Кроме наличия топлива, водителей беспокоит и его качество.

Владельцы премиальных иномарок демонстрируют ошибки на приборной панели и получают рекомендации от других водителей не занимать место в очереди.

Юлия Савина