Власти Новоуральска не стали создавать студенческий кампус из-за оттока молодежи

В Новоуральске (Свердловская область) не создадут ранее обещанный студенческий кампус за 250 млн руб. к 2028 году из-за оттока молодежи из города, заявил мэр Вячеслав Тюменцев на заседании местной думы. Он пояснил, что решение связано со снижением числа студентов в Новоуральском технологическом институте (НТИ, филиал НИЯУ МИФИ). «А для кого делать кампус? Если у нас люди поступают в УрФУ спокойно, так им понравилось, что мы не сможем их заставить сюда поступить в МИФИ»,— добавил господин Тюменцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проект по созданию студенческого квартала в Новоуральске включили в стратегию развития города от 2021 года. Документ предусматривал формирование современного кампус за 250 млн руб. на базе НТИ путем ремонта здания студенческого общежития с трансформацией его в многофункциональное помещение с библиотекой, лекционными залами, коворкингами. За 200 млн руб. власти планировали создать единое общественное пространство квартала. Работы должны были начаться в 2024-2025 годах и завершиться в 2028 году.

Как сказано в стратегии развития города, до принятия документа в 2021 году НТИ разработал проект по переходу института к «формату многопрофильного устойчиво развивающегося заведения с численностью обучающихся не менее 1 тыс. человек к 2030 году». «Приток студентов с соседних территорий в Новоуральский округ ощутимо ниже оттока выпускников школ ввиду недостаточно широких образовательных возможностей в сфере профессионального образования на территории»,— отмечали проблему власти в 2021 году.

В ходе заседания думы, на котором рассматривался вопрос об избрании градоначальника, действующий мэр Вячеслав Тюменцев заявил, что отток молодежи из города позволит остановить федеральное решение по вводу в Новоуральске высоких зарплат. Он добавил, что для удержания людей в округе вложит около 20 млрд руб. в ЖКХ, образование, спорт и сельские территории до 2031 года. Впрочем, один из депутатов усомнился, что план господина Тюменцева позволит остановить отрицательную динамику по численности населения.

Подробнее — в материале «Мы будем ужиматься до тех пор, пока система не будет самодостаточна».

Василий Алексеев, Новоуральск