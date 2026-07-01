«Мы будем ужиматься до тех пор, пока система не будет самодостаточна»
Депутаты закрытого Новоуральска переизбрали мэром Вячеслава Тюменцева
Действующий глава Новоуральска (закрытый город в Свердловской области) Вячеслав Тюменцев переизбран на пост градоначальника до 2031 года. Он признался депутатам, что за первый срок ему не удалось остановить отток молодежи, и заявил о необходимости принятия федерального решения по вводу в городе высоких зарплат для изменения ситуации. Один из депутатов обвинил градоначальника в «авторитарном стиле руководства» городом, однако коллеги по думе убедили однопартийца, что «Вячеслав Яковлевич открытый человек».
Вячеслав Тюменцев вновь занял кресло мэра Новоуральска
Фото: Василий Алексеев / Коммерсантъ
О желании возглавить Новоуральск заявили семь человек. Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра из депутатов местной думы, работников госкорпорации «Росатома» и представителей губернатора Дениса Паслера (всех по трое) обнаружили ошибки в документах адвоката Олеси Загинайко и местного депутата, участника СВО Дмитрия Захарова («Единая Россия»).
По итогам презентации программ претендентов были отклонены заявки депутата Олега Елистратова («Единая Россия») и председателя совета организации «Дуслык» Вальмира Галимова.
На вопросе об избрании главы в местной думе конкурсная комиссия представила депутатам трех кандидатов: мэра Вячеслава Тюменцева, исполнительного директора «Атом-ТОР» Виктора Ковылина и главу спортивного клуба «Кедр» Максима Леонова.
Новоуральск известен в Свердловской области как город с крупнейшим в мире производителем обогащенного урана — Уральским электрохимическим комбинатом (УЭХК, входит в «Росатом»). По данным Свердловскстата, в начале 2025 года в муниципалитете проживали 79 540 человек, годом ранее — 79 842. Доходы и расходы бюджета города на 2026 год запланированы в объеме около 7,2 млрд руб.
Сначала выступили оппоненты Вячеслава Тюменцева. Господин Ковылин подчеркнул, что властям необходимо вернуться к созданию инженерной инфраструктуры для промышленных площадок в городе, чтобы сохранить действующие предприятия и привлечь новые. «Экономика города и логика его развития основывалась на деятельности трех крупных предприятий — УЭХК, Среднеуральском управлении строительства (СУС) и Уральском автомоторном заводе (УАМЗ). Новоуральск не был моногородом»,— напомнил он, добавив, что после ухода двух последних организации город стал развиваться по «бесперспективному сценарию».
«К 2030 году в планах развития "Экоальянса" (единственный российский производитель каталитических систем нейтрализации отработавших газов автомобилей, входит в компанию "ТВЭЛ" "Росатома".— "Ъ-Урал") есть потребность в более 20 тыс. кв. м производственных помещений, такого объема в городе нет. Реальным сценарием развития ситуации является релокация производства "Экоальянса" в Самару»,— предупредил Виктор Ковылин.
Максим Леонов добавил, что власти должны продолжать вкладываться в «богатейшую спортивную инфраструктуру» города для долголетия более 30 тыс. пенсионеров.
Вячеслав Тюменцев признал, что за пять лет работы мэром у него не получилось остановить снижение численности жителей Новоуральска, несмотря на увеличение оборота организаций города с 73,9 млрд до 94,7 млрд руб., объема инвестиций в основной капитал с 3,3 млрд до 17,9 млрд руб., благоустройство 13 общественных территорий и 161 дворов. «По миграции число прибывших превысило количество выбивших на 200 человек, но это не перебивает показатели по рождаемости в 580 человек и смертности в 1,3 тыс. жителей за 2025 год. Убыль населения есть»,— пояснил он.
Градоначальник заверил, что для сохранения молодежи на территории остается создать благоприятную городскую среду и увеличить доходы населения. Мэр пояснил, что при росте размера средней зарплаты с 51,6 тыс. руб. в 2021 году до 92,6 тыс. руб. в 2026-м, она продолжает уступать региональному показателю на 8,3 тыс. руб.
Господин Тюменцев заявил, что для изменения ситуации он вложит в следующие пять лет около 11 млрд руб. в ЖКХ, выведет местный «Водоканал» из кризиса за 3,8 млрд руб., направит сельским территориям 3,3 млрд руб., выделит 1,4 млрд руб. на спорт, 1,2 млрд руб. — на образование и 349,4 млн руб. — на культуру.
Мэр пояснил, что большая часть средств пойдет на обновление сетей, которые «при вскрытии рассыпаются на глазах». «Город строился быстро, зачастую кидали в сырую землю, но не заниматься сетями нельзя. Можно сколько угодно территорий благоустроить, но если не будет дома воды и канализации, нас поднимут на вилы, и никто не вспомнит, что мы с вами сделали»,— предостерег он.
Господин Тюменцев подчеркнул, что чиновники и жители должен продолжать стремиться к «самодостаточности в закрытом городе». Мэр пообещал, что в ближайшее время власти смогут окончательно вытеснить предпринимателей, которые не справляются с перевозкой пассажиров, и поддержат создание молочно-товарной фермы на 1,5 тыс. коров за несколько миллиардов рублей для продажи продукции в Новоуральске, а не в Перми.
«Правильно сделали, что приобрели технику для нашего полигона, не надо его закрывать, иначе куда мусор будем вывозить? Не верю я нашим мусорным операторам, не увидел обещанных ими построенных полигонов с переработкой отходов»,— добавил градоначальник.
Депутат Олег Елистратов («Единая Россия») усомнился, что план Вячеслава Тюменцева позволит остановить отрицательную динамику по численности населения, которая «падает в течение 20 лет, а за последние пять лет еще больше». «Мы теряем почти по 1 тыс. человек в год. С нынешними приоритетами в работе мы и дальше продолжим жить по сценарию "убывающий город"»,— заявил он.
Вячеслав Тюменцев пояснил, что после создания УЭХК, СУС и УАМЗ город «насытился». «Процесс роста невозможен бесконечно. Ушел УАМЗ, ушло СУС, и мы будем ужиматься до тех пор, пока система не будет самодостаточна»,— сказал мэр.
Градоначальник признал, что хорошее образование, благоустроенные пространства, места в детских садах и школах не удержат людей в городе, если не произойдет изменений в государственной политике. «Мы потеряли те плюшки, которые были в прошлом в виде продуктовой корзины, одежды, большей зарплаты. И чего мы сейчас хотим? Я выступал в Москве в "Росатоме" и говорил, что мы должны себе признаться: мы нужны государству, либо нет? Если вы говорите, что мы будем закрыты всегда, не надо ждать, что мы будем расти, развиваться и строить новые школы»,— добавил господин Тюменцев.
Олег Елистратов в ходе выступления подчеркнул, что не услышал от градоначальника «признаков того, что ситуация в городе хоть как-то будет меняться в ближайшие пять лет». Депутат заявил, что положение усложняет якобы созданная господином Тюменцевым система «единоличного принятия решений, не терпящая альтернативных мнений», и построение городской экономики «по принципу натурального хозяйства». «Все делаем сами за бюджетные средства, которых не хватает на острые проблемы, находящиеся в рамках полномочий муниципальной власти»,— пояснил он.
С господином Елистратовым не согласились его коллеги, заявив, что «авторитарный стиль руководства» не имеет ничего общего с мэром. «Мы все прекрасно знаем, насколько Вячеслав Яковлевич открытый человек, по любому вопросу приходили и принимали решение»,— заступился за главу депутат Олег Булдаков («Единая Россия»).
Господина Тюменцева поддержали и почетные граждане Новоуральска. Экс-гендиректор УЭХК Александр Белоусов заверил, что над решением городских вопросов работает «дружная команда», а бывший глава комитета свердловского заксобрания по вопросам законодательства Владимир Никитин подчеркнул, что без авторитарного стиля работы мэру не обойтись.
«А как по-другому принять решение для того, чтобы остановить въезд в город по виадуку, который не ремонтировали многие главы? Нужна была смелость, чтобы принять решение. Слова, которые звучали в очереди на подъезде к городу, доносились и до сюда, но дело-то сделано»,— отметил экс-депутат.
По итогам обсуждения за переизбрание Вячеслава Тюменцева выступили 16 депутатов. Виктор Ковылин и Максим Леонов получили два и три голоса соответственно.
Спустя 10 минут после голосования господин Тюменцев вновь вступил в должность главы Новоуральска.