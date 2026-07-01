«Мы будем ужиматься до тех пор, пока система не будет самодостаточна»

Действующий глава Новоуральска (закрытый город в Свердловской области) Вячеслав Тюменцев переизбран на пост градоначальника до 2031 года. Он признался депутатам, что за первый срок ему не удалось остановить отток молодежи, и заявил о необходимости принятия федерального решения по вводу в городе высоких зарплат для изменения ситуации. Один из депутатов обвинил градоначальника в «авторитарном стиле руководства» городом, однако коллеги по думе убедили однопартийца, что «Вячеслав Яковлевич открытый человек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Тюменцев вновь занял кресло мэра Новоуральска

Фото: Василий Алексеев / Коммерсантъ Вячеслав Тюменцев вновь занял кресло мэра Новоуральска

Фото: Василий Алексеев / Коммерсантъ

О желании возглавить Новоуральск заявили семь человек. Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра из депутатов местной думы, работников госкорпорации «Росатома» и представителей губернатора Дениса Паслера (всех по трое) обнаружили ошибки в документах адвоката Олеси Загинайко и местного депутата, участника СВО Дмитрия Захарова («Единая Россия»).

По итогам презентации программ претендентов были отклонены заявки депутата Олега Елистратова («Единая Россия») и председателя совета организации «Дуслык» Вальмира Галимова.

На вопросе об избрании главы в местной думе конкурсная комиссия представила депутатам трех кандидатов: мэра Вячеслава Тюменцева, исполнительного директора «Атом-ТОР» Виктора Ковылина и главу спортивного клуба «Кедр» Максима Леонова.

Новоуральск известен в Свердловской области как город с крупнейшим в мире производителем обогащенного урана — Уральским электрохимическим комбинатом (УЭХК, входит в «Росатом»). По данным Свердловскстата, в начале 2025 года в муниципалитете проживали 79 540 человек, годом ранее — 79 842. Доходы и расходы бюджета города на 2026 год запланированы в объеме около 7,2 млрд руб.

Сначала выступили оппоненты Вячеслава Тюменцева. Господин Ковылин подчеркнул, что властям необходимо вернуться к созданию инженерной инфраструктуры для промышленных площадок в городе, чтобы сохранить действующие предприятия и привлечь новые. «Экономика города и логика его развития основывалась на деятельности трех крупных предприятий — УЭХК, Среднеуральском управлении строительства (СУС) и Уральском автомоторном заводе (УАМЗ). Новоуральск не был моногородом»,— напомнил он, добавив, что после ухода двух последних организации город стал развиваться по «бесперспективному сценарию».

«К 2030 году в планах развития "Экоальянса" (единственный российский производитель каталитических систем нейтрализации отработавших газов автомобилей, входит в компанию "ТВЭЛ" "Росатома".— "Ъ-Урал") есть потребность в более 20 тыс. кв. м производственных помещений, такого объема в городе нет. Реальным сценарием развития ситуации является релокация производства "Экоальянса" в Самару»,— предупредил Виктор Ковылин.

Максим Леонов добавил, что власти должны продолжать вкладываться в «богатейшую спортивную инфраструктуру» города для долголетия более 30 тыс. пенсионеров.

Вячеслав Тюменцев признал, что за пять лет работы мэром у него не получилось остановить снижение численности жителей Новоуральска, несмотря на увеличение оборота организаций города с 73,9 млрд до 94,7 млрд руб., объема инвестиций в основной капитал с 3,3 млрд до 17,9 млрд руб., благоустройство 13 общественных территорий и 161 дворов. «По миграции число прибывших превысило количество выбивших на 200 человек, но это не перебивает показатели по рождаемости в 580 человек и смертности в 1,3 тыс. жителей за 2025 год. Убыль населения есть»,— пояснил он.

Градоначальник заверил, что для сохранения молодежи на территории остается создать благоприятную городскую среду и увеличить доходы населения. Мэр пояснил, что при росте размера средней зарплаты с 51,6 тыс. руб. в 2021 году до 92,6 тыс. руб. в 2026-м, она продолжает уступать региональному показателю на 8,3 тыс. руб.

Господин Тюменцев заявил, что для изменения ситуации он вложит в следующие пять лет около 11 млрд руб. в ЖКХ, выведет местный «Водоканал» из кризиса за 3,8 млрд руб., направит сельским территориям 3,3 млрд руб., выделит 1,4 млрд руб. на спорт, 1,2 млрд руб. — на образование и 349,4 млн руб. — на культуру.

Мэр пояснил, что большая часть средств пойдет на обновление сетей, которые «при вскрытии рассыпаются на глазах». «Город строился быстро, зачастую кидали в сырую землю, но не заниматься сетями нельзя. Можно сколько угодно территорий благоустроить, но если не будет дома воды и канализации, нас поднимут на вилы, и никто не вспомнит, что мы с вами сделали»,— предостерег он.

Господин Тюменцев подчеркнул, что чиновники и жители должен продолжать стремиться к «самодостаточности в закрытом городе». Мэр пообещал, что в ближайшее время власти смогут окончательно вытеснить предпринимателей, которые не справляются с перевозкой пассажиров, и поддержат создание молочно-товарной фермы на 1,5 тыс. коров за несколько миллиардов рублей для продажи продукции в Новоуральске, а не в Перми.

«Правильно сделали, что приобрели технику для нашего полигона, не надо его закрывать, иначе куда мусор будем вывозить? Не верю я нашим мусорным операторам, не увидел обещанных ими построенных полигонов с переработкой отходов»,— добавил градоначальник.

Депутат Олег Елистратов («Единая Россия») усомнился, что план Вячеслава Тюменцева позволит остановить отрицательную динамику по численности населения, которая «падает в течение 20 лет, а за последние пять лет еще больше». «Мы теряем почти по 1 тыс. человек в год. С нынешними приоритетами в работе мы и дальше продолжим жить по сценарию "убывающий город"»,— заявил он.

Вячеслав Тюменцев пояснил, что после создания УЭХК, СУС и УАМЗ город «насытился». «Процесс роста невозможен бесконечно. Ушел УАМЗ, ушло СУС, и мы будем ужиматься до тех пор, пока система не будет самодостаточна»,— сказал мэр.

Градоначальник признал, что хорошее образование, благоустроенные пространства, места в детских садах и школах не удержат людей в городе, если не произойдет изменений в государственной политике. «Мы потеряли те плюшки, которые были в прошлом в виде продуктовой корзины, одежды, большей зарплаты. И чего мы сейчас хотим? Я выступал в Москве в "Росатоме" и говорил, что мы должны себе признаться: мы нужны государству, либо нет? Если вы говорите, что мы будем закрыты всегда, не надо ждать, что мы будем расти, развиваться и строить новые школы»,— добавил господин Тюменцев.

Олег Елистратов в ходе выступления подчеркнул, что не услышал от градоначальника «признаков того, что ситуация в городе хоть как-то будет меняться в ближайшие пять лет». Депутат заявил, что положение усложняет якобы созданная господином Тюменцевым система «единоличного принятия решений, не терпящая альтернативных мнений», и построение городской экономики «по принципу натурального хозяйства». «Все делаем сами за бюджетные средства, которых не хватает на острые проблемы, находящиеся в рамках полномочий муниципальной власти»,— пояснил он.

С господином Елистратовым не согласились его коллеги, заявив, что «авторитарный стиль руководства» не имеет ничего общего с мэром. «Мы все прекрасно знаем, насколько Вячеслав Яковлевич открытый человек, по любому вопросу приходили и принимали решение»,— заступился за главу депутат Олег Булдаков («Единая Россия»).

Господина Тюменцева поддержали и почетные граждане Новоуральска. Экс-гендиректор УЭХК Александр Белоусов заверил, что над решением городских вопросов работает «дружная команда», а бывший глава комитета свердловского заксобрания по вопросам законодательства Владимир Никитин подчеркнул, что без авторитарного стиля работы мэру не обойтись.

«А как по-другому принять решение для того, чтобы остановить въезд в город по виадуку, который не ремонтировали многие главы? Нужна была смелость, чтобы принять решение. Слова, которые звучали в очереди на подъезде к городу, доносились и до сюда, но дело-то сделано»,— отметил экс-депутат.

По итогам обсуждения за переизбрание Вячеслава Тюменцева выступили 16 депутатов. Виктор Ковылин и Максим Леонов получили два и три голоса соответственно.

Спустя 10 минут после голосования господин Тюменцев вновь вступил в должность главы Новоуральска.

Василий Алексеев, Новоуральск