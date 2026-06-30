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Вячеслав Тюменцев переизбран мэром Новоуральска

Дума Новоуральска (Свердловская область) переутвердила действующего градоначальника Вячеслава Тюменцева на новый пятилетний срок полномочий. Соответствующее решение одобрили 16 депутатов. Оппоненты мэра, исполнительный директор «АТОМ-ТОР» Виктор Ковылин и директор спортивного клуба «Кедр» Максим Леонов, получили два и три голоса соответственно.

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Фото: Василий Алексеев / Коммерсантъ

Виктор Ковылин

Виктор Ковылин

Фото: Василий Алексеев, Коммерсантъ

Максим Леонов

Максим Леонов

Фото: Василий Алексеев, Коммерсантъ

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Фото: Василий Алексеев / Коммерсантъ

Виктор Ковылин

Фото: Василий Алексеев, Коммерсантъ

Максим Леонов

Фото: Василий Алексеев, Коммерсантъ

В ходе выступления господин Тюменцев заявил, что до 2031 года намерен потратить 11 млрд руб. на сферу ЖКХ, 3,8 млрд руб. — на вывод "Водоканала" из кризиса, 3,3 млрд руб. — на сельские населенные пункты, 1,4 млрд руб. — на физическую культуру и спорт, 1,2 млрд руб. — на образование, 349,4 млн руб. — на культуру и искусство. «Можно сколько угодно территорий благоустроить, но если не будет дома воды и канализации, нас поднимут на вилы, и никто не вспомнит, что мы с вами сделали. Нужно, чтобы дома было тепло, светло, и около него благоустроенно»,— добавил он.

Вячеславу Тюменцеву 50 лет, он уроженец Новоуральска. С 1997 года трудился мастером, начальником участка на деревообрабатывающем комбинате, в 2000-м перешел на работу в УЭХК: был мастером на строительном участке РСМУ-35, специалистом по кадрам. В 2006 году назначен главным специалистом отдела юридического и кадрового обеспечения мэрии Новоуральска, в 2009-м устроился в свердловское министерство промышленности и науки: занимал пост главного специалиста, начальника отдела лесопромышленного комплекса, заместителя начальника, начальника отдела химической, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса. В 2015 году получил должность замминистра природных ресурсов и экологии региона. В марте 2021 года утвержден вице-мэром Новоуральска по стратегическому развитию и инвестициям, в июне того же года — избран главой. На посту сменил Владимира Цветова, который покинул должность из-за конфликта с местной думой и перешел на работу в свердловское правительство.

Всего на пост мэра Новоуральска претендовали семь человек. Помимо Вячеслава Тюменцева, Виктора Ковылина и Максима Леонова свои документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы подали председатель совета организации «Дуслык» Вальмир Галимов, адвокат Олеся Загинайко и два депутата местной думы — заместитель начальника Центральной заводской лаборатории по науке Уральского электрохимического комбината (УЭХК) Олег Елистратов и участник специальной военной операции (СВО) Дмитрий Захаров.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Новоуральска формируется из девяти человек: по три ее члена назначают депутаты местной думы, госкорпорация «Росатом» (включает в свой состав УЭХК — градообразующее предприятие) и губернатор Свердловской области. Заявиться на конкурс может любой желающий.

В ходе первого этапа конкурса по проверке комплекта документов претендентов конкурсная комиссия выявила ошибки в заявках Олеси Загинайко и Дмитрия Захарова. По итогам второго этапа по презентации программ развития Новоуральска до 2031 года были отклонены кандидатуры Олега Елистратова и Вальмира Галимова.

Новоуральск известен в Свердловской области как закрытый город, в котором расположен крупнейший в мире производитель обогащенного урана — УЭХК. По данным Свердловскстата, в начале 2025 года в муниципалитете проживали 79 540 человек, годом ранее — 79 842. Доходы и расходы бюджета города на 2026 год запланированы в объеме 7 млрд 196,8 млн руб.

Василий Алексеев, Новоуральск

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