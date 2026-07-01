Рост объемов российского производства возобновился впервые более чем за год

Индекс деловой активности России в обрабатывающих отраслях (PMI) в июне вырос до 50,3 пункта с 48,8 пункта в мае, следует из отчета S&P Global. Показатель выше 50 пунктов — это порог, который отделяет рост деловой активности от спада.

Показатель увеличивается второй месяц подряд и стал самым высоким с января 2025 года. Приток новых заказов стабилизировался после 12-месячного снижения. Это произошло за счет роста спроса со стороны клиентов и запуска новых проектов, указано в пресс-релизе.

Вместе с этим экспортный спрос остается слабым. Объем зарубежных заказов сокращается восьмой месяц подряд, темпы падения достигли максимума с сентября 2025 года. Причинами, по словам представителей компаний, стали слабость зарубежных рынков, неблагоприятная динамика валютных курсов и конкуренция.

Индекс PMI (Purchasing Managers Index) — один из старейших инструментов для оценки экономики в различных отраслях. Он публикуется ежемесячно. По итогам мая предприятия впервые за 14 месяцев нарастили выпуск, по большей части за счет выполнения ранее накопленных заказов.

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