В России вырос индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях

Индекс деловой активности России в обрабатывающих отраслях (PMI) вырос в мае до 48,8 пункта. В апреле он составлял 48,1 пункта. Это следует из данных S&P Global. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже — снижение.

«Последние данные свидетельствуют о незначительном ухудшении состояния российского сектора производства товаров, хотя и самом слабом за последние три месяца»,— указано в пресс-релизе S&P Global.

Объем производства в России увеличился по итогам мая после 14-месячного сокращения, отмечают в S&P Global, однако авторы исследования назвали рост незначительным. Производственные затраты и отпускные цены выросли из-за резкого увеличения сборов с поставщиков, отмечается в отчете.

Индекс PMI (Purchasing Managers Index) — один из старейших инструментов для оценки экономики в различных отраслях. Он публикуется ежемесячно.

О ситуации в российской экономике читайте в материале «Замедление с ускорением».