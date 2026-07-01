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Ozon втрое увеличил срок уведомления продавцов об изменениях оферты

Ozon (MOEX: OZON) увеличил с 14 до 45 дней срок предварительного уведомления продавцов о наиболее значимых изменениях оферты. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по взаимодействию с органами госвласти Ozon Игорь Зимин.

Новый порядок будут применять к самым важным изменениям в условиях сотрудничества. Речь идет о росте тарифов на продажу и стоимости обязательных услуг, правилах логистики и хранения товаров, появлении новых штрафов или увеличении их размера, изменении суммы возмещения за товар.

Господин Зимин рассказал, что Ozon также завершает интеграцию с 12 государственными информационными системами для проверки карточек товаров. Для систем, у которых нет интерфейса программирования приложений (API), маркетплейс разработал собственные решения, чтобы обмениваться данными.

В июне RWB, Ozon и «Авито» подписали на полях ПМЭФ соглашения о внесении изменений в Меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Как выяснил «Ъ», документом было установлено, что комиссии для российских продавцов не должны превышать фактические комиссии для иностранных партнеров, а об изменении сроков выплат платформы обязаны уведомлять не менее чем за 45 дней. Wildberries уже ввела аналогичный срок уведомления.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение Ozon срока уведомления продавцов об изменениях оферты является частью более широкой тенденции, направленной на повышение прозрачности на рынке электронной коммерции и урегулирование отношений между маркетплейсами и продавцами. Эта тенденция вызвана активным вмешательством Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и многочисленными жалобами предпринимателей на условия работы крупных онлайн-платформ.

Ранее ФАС выдавала предупреждения Wildberries и Ozon, требуя корректировки условий работы для продавцов. В частности, речь шла о необходимости установить экономически обоснованные ставки комиссий для российских и иностранных продавцов, а также о прозрачности участия в скидочных акциях. Также имели место разбирательства, связанные с навязыванием невыгодных условий и задержками выплат продавцам со стороны маркетплейсов. Эти действия ФАС способствовали пересмотру правил работы крупных игроков рынка, включая Ozon.

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