Ozon втрое увеличил срок уведомления продавцов об изменениях оферты
Ozon (MOEX: OZON) увеличил с 14 до 45 дней срок предварительного уведомления продавцов о наиболее значимых изменениях оферты. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по взаимодействию с органами госвласти Ozon Игорь Зимин.
Новый порядок будут применять к самым важным изменениям в условиях сотрудничества. Речь идет о росте тарифов на продажу и стоимости обязательных услуг, правилах логистики и хранения товаров, появлении новых штрафов или увеличении их размера, изменении суммы возмещения за товар.
Господин Зимин рассказал, что Ozon также завершает интеграцию с 12 государственными информационными системами для проверки карточек товаров. Для систем, у которых нет интерфейса программирования приложений (API), маркетплейс разработал собственные решения, чтобы обмениваться данными.
В июне RWB, Ozon и «Авито» подписали на полях ПМЭФ соглашения о внесении изменений в Меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Как выяснил «Ъ», документом было установлено, что комиссии для российских продавцов не должны превышать фактические комиссии для иностранных партнеров, а об изменении сроков выплат платформы обязаны уведомлять не менее чем за 45 дней. Wildberries уже ввела аналогичный срок уведомления.
Увеличение Ozon срока уведомления продавцов об изменениях оферты является частью более широкой тенденции, направленной на повышение прозрачности на рынке электронной коммерции и урегулирование отношений между маркетплейсами и продавцами. Эта тенденция вызвана активным вмешательством Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и многочисленными жалобами предпринимателей на условия работы крупных онлайн-платформ.
Ранее ФАС выдавала предупреждения Wildberries и Ozon, требуя корректировки условий работы для продавцов. В частности, речь шла о необходимости установить экономически обоснованные ставки комиссий для российских и иностранных продавцов, а также о прозрачности участия в скидочных акциях. Также имели место разбирательства, связанные с навязыванием невыгодных условий и задержками выплат продавцам со стороны маркетплейсов. Эти действия ФАС способствовали пересмотру правил работы крупных игроков рынка, включая Ozon.