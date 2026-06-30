Wildberries установила 45-дневный срок уведомления продавцов об изменениях оферты

Wildberries увеличила срок предварительного уведомления продавцов о наиболее значимых изменениях оферты до 45 дней. До этого закрепленных сроков не было. Об изменениях сообщил ТАСС представитель объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

45-дневный срок будут применять к наиболее значимым изменениям условий сотрудничества, которые могут повлиять на деятельность продавцов. В частности, это касается изменений, связанных с финансовыми условиями работы на платформе, размером и порядком расчета комиссий и тарифов на основные услуги, правилами логистики и хранения товаров.

В июне RWB, Ozon и «Авито» подписали на полях ПМЭФ соглашения о внесении изменений в Меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Как выяснил «Ъ», документом было установлено, что комиссии для российских продавцов не должны превышать фактические комиссии для иностранных партнеров, а об изменении сроков выплат платформы обязаны уведомлять не менее чем за 45 дней. Также продавцы сохранят право отказаться от скидок за счет площадки без санкций к ним в виде ограничения доступа к личному кабинету, прекращения размещения карточки товара, снижения рейтинга, изменения порядка ранжирования карточки товара в поисковой выдаче.