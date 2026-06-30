Wildberries установила 45-дневный срок уведомления продавцов об изменениях оферты
Wildberries увеличила срок предварительного уведомления продавцов о наиболее значимых изменениях оферты до 45 дней. До этого закрепленных сроков не было. Об изменениях сообщил ТАСС представитель объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
45-дневный срок будут применять к наиболее значимым изменениям условий сотрудничества, которые могут повлиять на деятельность продавцов. В частности, это касается изменений, связанных с финансовыми условиями работы на платформе, размером и порядком расчета комиссий и тарифов на основные услуги, правилами логистики и хранения товаров.
В июне RWB, Ozon и «Авито» подписали на полях ПМЭФ соглашения о внесении изменений в Меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Как выяснил «Ъ», документом было установлено, что комиссии для российских продавцов не должны превышать фактические комиссии для иностранных партнеров, а об изменении сроков выплат платформы обязаны уведомлять не менее чем за 45 дней. Также продавцы сохранят право отказаться от скидок за счет площадки без санкций к ним в виде ограничения доступа к личному кабинету, прекращения размещения карточки товара, снижения рейтинга, изменения порядка ранжирования карточки товара в поисковой выдаче.
Увеличение срока уведомления продавцов об изменениях оферты Wildberries до 45 дней происходит на фоне активного регулирования рынка онлайн-торговли и жалоб продавцов на невыгодные условия. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) неоднократно выдавала Wildberries предупреждения, отмечая, что оферта маркетплейса содержит признаки навязывания невыгодных условий, включая почти ежедневное изменение тарифов на логистику и хранение, а также несоразмерные штрафы.
ФАС требовала от Wildberries и Ozon скорректировать условия работы для предпринимателей, указав, что размер комиссий и инвестирование в цены продавцов без их согласия ущемляют их права. В 2023 году маркетплейс уже упрощал работу продавцов, фиксировав тарифы на хранение и логистику и прописав все причины для штрафов в оферте после предупреждения ФАС. Эти меры направлены на повышение прозрачности ведения бизнеса и создание равных конкурентных условий для всех участников.