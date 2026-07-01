Убыток «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по итогам 2025 года превысил 1 млрд рублей

АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в Республике Хакасия завершило 2025 год с убытком в размере 1,06 млрд руб. Финансовые результаты указаны в годовом отчете российского производителя контейнеров для железнодорожных перевозок.

Выручка завода по итогам прошлого года составила 1,14 млрд руб., сократившись по сравнению с показателем 2024-го (2,87 млрд руб.) более чем вдвое. Из общего объема выручки производство контейнеров, их деталей и модулей принесло 674,4 млн руб., ремонт вагонов — 467,1 млн руб. За год было реализовано 1,11 тыс. контейнеров (в 2024-м — 4,77 тыс. штук).

«В 2025 году объем производимой продукции по сравнению с 2024 годом снизился на 60%. В 2025 году произошло качественное изменение производимой номенклатуры. Отработка нового конструктива под заказ контрагента и необходимость изменения техпроцесса привели к снижению объема реализации»,— отмечается в документе. В прошлом году завод принял решение освоить производство грузовых вагонов думпкар (самосвалов).

АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» входит в компанию «РМ Рейл».

Валерий Лавский