МИД России: ООН не ответил «по существу» на удар по Старобельску
В Москве не получили внятного ответа от Организации объединенных наций (ООН) по материалам об атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Алимов.
«До настоящего времени все письма, которые мы получали от генерального секретаря, были, к сожалению, очень разочаровывающими, поскольку не содержали ответов по существу»,— сказал он «Известиям». По его словам, ООН не признает удары по гражданской инфраструктуре верифицированными, если о них сообщают российские власти или журналисты.
ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске 22 мая. Погиб 21 человек, несколько десятков пострадали.
В начале июня Александр Алимов передал главе информцентра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места ЧП. В МИД России подчеркивали готовность обеспечить приезд делегации организации в Старобельск. 22 июня ООН запросила дополнительную информацию: данные об использовании оружия, времени атаки, последовательности ударов.
Удар ВСУ по колледжу в Старобельске 22 мая, в результате которого погиб 21 человек, вызвал широкий резонанс и реакцию со стороны российских властей. МИД России назвало этот инцидент терактом, подчеркнув, что «чаша терпения» российской стороны переполнена, и заявило о планах наносить системные удары по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве. В свою очередь, Государственная Дума также осудила атаку, призвав ООН, международные парламентские организации и парламенты других стран мира «решительно осудить преступные действия киевской хунты» и прекратить военную, материальную и финансовую помощь Украине.
Россия также запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с этим ударом. Официальные заявления российских ведомств описывают произошедшее как атаку на гражданскую инфраструктуру, в результате которой пострадали и погибли мирные жители, что, по их мнению, требует однозначной реакции международного сообщества. Однако, как отмечает замглавы российского МИД Александр Алимов, ООН не признает удары по гражданской инфраструктуре верифицированными, если о них сообщают российские власти или журналисты. Таким образом, отсутствие «внятного ответа» от ООН, по заявлению российского МИДа, является частью более широкой проблемы, связанной с верификацией информации и различием в подходах к оценке военных инцидентов.