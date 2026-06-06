МИД России передал информцентру ООН материалы по удару ВСУ в Старобельске

Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места удара ВСУ в Старобельске. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Материалы были переданы на встрече представителей двух ведомств. По информации пресс-службы, участники отсмотрели фото- и видеоматериалы. Также по видеосвязи к встрече подключились жители региона, которых затронул инцидент. Господин Кузнецов выслушал их свидетельства и задал вопросы.

Александр Алимов попросил представителей ООН передать материалы генеральному секретарю в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. В МИДе отметили, что российская сторона готова обеспечить приезд основной делегации ООН в Старобельск.

При ударе ВСУ в Старобельске было разрушено здание колледжа. Погиб 21 человек, пострадали несколько десятков. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.