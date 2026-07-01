Мексика со счетом 2:0 обыграла Эквадор в матче ЧМ по футболу
Сборная Мексики со счетом 2:0 обыграла команду Эквадора в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Впервые с 1986 года мексиканцы вышли в 1/8 финала ЧМ.
Фото: Eloisa Sanchez / Reuters
Матч прошел в Мехико. Забитыми мячами отметились Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31-я). На 5-й минуте добавленного времени второго тайма красную карточку получил защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье.
Начало матча было перенесено примерно на час из-за ливня и грозы.
В 1/8 финала сборная Мексики встретится с победителем матча между командами Англии и ДР Конго. Матч пройдет также в Мехико 6 июля.
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Чемпионат мира 2026 года, в рамках которого Мексика обыграла Эквадор в 1/16 финала, проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Это первый чемпионат мира, в котором участвуют 48 национальных сборных вместо привычных 32. Мексика, как одна из стран-хозяек, проводит свои матчи на главном стадионе страны в Мехико, что обеспечивает команде комфортные условия без необходимости переездов на первых двух стадиях плей-офф.
Мексиканская сборная обеспечила себе первое место в группе A, одержав победы над ЮАР (матч открытия ЧМ) и Южной Кореей. Выход в 1/8 финала является значительным достижением для Мексики, так как в предыдущих шести чемпионатах мира, начиная с 1994 года, команда неизменно вылетала на стадии 1/8 финала (ранее 1/16 финала). На прошлом чемпионате мира эта серия прервалась, так как мексиканцы не смогли выйти из группы. Таким образом, текущий результат является лучшим для команды с 1986 года, когда она последний раз доходила до 1/4 финала.