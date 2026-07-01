Совбезы России и Ирана поддерживали контакты во время конфликта на Ближнем Востоке
Совет безопасности России и Высший совет национальной безопасности Ирана не прекращали контакты в самые кризисные моменты конфликта на Ближнем Востоке, сообщил замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.
«Безусловно, мы поддерживаем такие контакты, всегда их поддерживали самым плотным образом. Между советами безопасности Ирана и России налажен тесный контакт, который не прекращался даже в самые кризисные моменты после агрессии США и Израиля в отношении этой страны»,— сказал господин Венедиктов ТАСС.
Как добавил Александр Венедиктов, Россия рассчитывает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном приведет к подписанию документа об окончательном урегулировании конфликта.
Президент США Дональд Трамп в конце мая заявлял, что власти России, Турции и Китая по его просьбе не вмешивались в военную операцию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В июне Reuters со ссылкой на источники писало, что Тегеран должен попросить у Москвы поддержки, не уточнив, о чем именно идет речь. Позднее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва «предпринимает усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу».
Контакты между Россией и Ираном получили развитие на фоне агрессии США и Израиля против Ирана, которую Москва решительно осуждает. Это подтверждается встречей заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Венедиктова с зампредседателя Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кани 13 мая 2026 года в Бишкеке, а также заявлениями о тесном взаимодействии двух стран в поиске путей мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.
В ходе этих контактов российская сторона выражает соболезнования в связи с потерями иранских государственных деятелей и военачальников в результате ударов со стороны США и Израиля. Россия также подчеркивает сплоченность иранского народа перед внешней угрозой и готовность работать над урегулированием конфликта на основе международного права. Иран, в свою очередь, ценит поддержку России, в том числе за недопущение принятия резолюций по Ближнему Востоку, не учитывающих позиции Тегерана, благодаря праву вето РФ в Совете безопасности ООН.
Телефонные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в апреле и мае 2026 года также были посвящены урегулированию ближневосточного конфликта и инициативам Ирана по прекращению конфликта с США. Несмотря на то, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан, переговоры о нем сопровождались сложностями, и Россия выражает готовность содействовать деэскалации ситуации, с учетом интересов безопасности Ирана и его соседей по региону. При этом Россия не навязывается в посредники, но открыта для обсуждения ситуации со всеми сторонами.