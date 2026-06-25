Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за бездействие в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп сказал, что ценит решение властей России, Китая и Турции не вмешиваться в военную операцию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.
«(Президент Турции Реджеп Тайип,— "Ъ") Эрдоган — великий лидер, очень сильная личность, великолепный военный. Я попросил его не ввязываться, и он не вмешался. То же самое сделал председатель (КНР,— "Ъ") Си Цзиньпин, и, откровенно говоря, [президент России Владимир] Путин тоже»,— сказал господин Трамп на встрече с генсеком НАТО Марко Рютте.
Как добавил президент США, у Владимира Путина «есть и другие дела, на которых ему нужно заострить внимание». Он также указал, что главным претендентом на вступление в конфликт на стороне Ирана была Турция. «Но все они остались в стороне, это было просто потрясающе»,— сказал Дональд Трамп.
Заявлению Дональда Трампа о невмешательстве России, Китая и Турции в военную операцию США и Израиля против Ирана предшествовали активные дипломатические и военные действия. США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля 2026 года, объявив целью демонтаж иранской политической системы, после того как переговоры с Тегераном не принесли результатов. В рамках этой операции, как сообщалось ранее, был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а Дональд Трамп утверждал, что погибли 48 иранских "лидеров".
Несколькими месяцами ранее, в июне 2025 года, Дональд Трамп и Владимир Путин обстоятельно обсуждали ситуацию вокруг Ирана и Ближнего Востока. Тогда Путин подчеркивал важность дипломатического урегулирования спорных вопросов. После начала операции Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудили операцию Израиля против Ирана, выразив серьезную озабоченность эскалацией конфликта и призвав к немедленному прекращению боевых действий.
Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, пытался смягчить напряженность между США и европейскими союзниками НАТО, часть из которых отказалась поддерживать военную кампанию против Ирана, не разрешая использовать свои авиабазы или отказываясь направлять военно-морские силы. Заявления Трампа, включая его критику НАТО и намеки на возможный выход США из альянса, отражают эту напряженность.
В целом, позиция России, Китая и Турции, о которой упомянул Трамп, была обусловлена сложной международной обстановкой, где США усиливали давление на Иран, а другие мировые державы стремились к деэскалации, опасаясь последствий полномасштабного конфликта в регионе, влияющего на глобальную стабильность и экономику.