Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за бездействие в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп сказал, что ценит решение властей России, Китая и Турции не вмешиваться в военную операцию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.

«(Президент Турции Реджеп Тайип,— "Ъ") Эрдоган — великий лидер, очень сильная личность, великолепный военный. Я попросил его не ввязываться, и он не вмешался. То же самое сделал председатель (КНР,— "Ъ") Си Цзиньпин, и, откровенно говоря, [президент России Владимир] Путин тоже»,— сказал господин Трамп на встрече с генсеком НАТО Марко Рютте.

Как добавил президент США, у Владимира Путина «есть и другие дела, на которых ему нужно заострить внимание». Он также указал, что главным претендентом на вступление в конфликт на стороне Ирана была Турция. «Но все они остались в стороне, это было просто потрясающе»,— сказал Дональд Трамп.