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Франция разгромила Швецию в 1/16 финала ЧМ по футболу

Сборная Франции со счетом 3:0 обыграла команду Швеции в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде.

В составе сборной Франции два гола забил Килиан Мбаппе — на 45-й и 74-й минутах. Еще один гол на 53-й минуте забил Брадли Баркола.

В 1/8 финала команда Франции выйдет на поле со сборной Парагвая. Матч пройдет 5 июля в американской Филадельфии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Согнули шведов».

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