Согнули шведов

Сборная Франции, один из главных фаворитов североамериканского чемпионата мира, стартовый раунд play-off преодолела очень стильно. Он разбила казавшихся не такими уж слабыми соперниками шведов со счетом 3:0 (два мяча оказались в активе сравнявшегося с Лионелем Месси в бомбардирской гонке турнира Килиана Мбаппе), а могла забить и втрое больше голов. В 1/8 финала французов ждет встреча с парагвайцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (справа)

Фото: Omar Aziz / Reuters Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (справа)

Фото: Omar Aziz / Reuters

В этот вечер на основательно подогретом надвинувшейся на восточное побережье США жарой стадионе в Ист-Рутерфорде шведы давали сеанс винтажного, «лампового» футбола. Нехитрая, родом из прошлого века, схема 4-4-2, которую модные тренеры нынче стыдятся, как кнопочного телефона, нехитрые — лишь бы не намудрить — ходы. Все сводится к тому, чтобы побыстрее доставить мяч вперед. А там вдруг или Виктор Дьокереш, или Энтони Эланга, или Александр Исак зацепится. Ого, а вот он, Исак, даже пробил! Ну как пробил — размял вратаря Майка Меньяна.

Но ставка в матче против страшного соперника, который под настроение может отутюжить кого угодно, на простоту, на проверенные десятилетиями методы ведь работала. Чуть ли не полчаса французы своими — куда более трендовыми — методами шведскую команду не особенно тревожили.

Потревожили, лишь когда, отказавшись от обязательной солидной перепасовки с партнерами, Брэдли Баркола вдруг рванул вперед, ни на кого не обращая внимание, из точки рядом с пересечением левой бровки и разрезающей поле пополам линии. Дистанция до штрафной была огромная, но Баркола ее играючи преодолел, словно решив во что бы то ни стало доказать, что французский наставник Дидье Дешам, вернувшийся с похорон матери, не напрасно отправил его в основу, хотя многие в ней видели на его вингерской позиции Дезире Дуэ. Не хватило только соответствующего этому слалому по качеству удара.

Да, и еще был реализованный Килианом Мбаппе чистый выход один на один с вратарем Якобом Виделлем Зеттерстремом после чудесного паса Майкла Олисе. Вернее, слишком чистый: от подозрений, что VAR обязательно сможет придраться к нему, некуда было деться. И правда — подтвердил офсайд, пусть на самом деле крохотный. Рванул бы Мбаппе на мгновение позже — и отличился бы по правилам.

В общем, все, кто переживал за шведов, должны были довольно долго испытывать чувство сдержанного удовлетворения. Французы, разумеется, играют с преимуществом. Но держатся шведские парни, держатся. И держатся-то, смотрите, убедительно, не ломаются. Не догадывались эти наивные люди, что будет дальше, когда получасовая отметка останется позади.

А дальше на залитом беспощадным солнцем газоне, словно по какому-то тайному сигналу, началась буря.

У французов, которым только что жутко не хватало остроты, акцента, пошли моменты. Один за другим. Зеттерстрем с трудом дотянулся до мяча, запущенного взорвавшимся Адриеном Рабьо. Шведская оборона проворонила маневр забравшегося глубоко в чужие тылы защитника Жюля Кунде, а кинувшись на него, забыла про адресата передачи — про Мбаппе. Он с дюжины метров расстреливал, по сути, пустой угол и поверить не мог, что умудрился угодить в стойку. Затем — еще одна штанга. Это Олисе, как батутист-олимпиец, ловко сложился в воздухе, исполнив идеальные, для видеонарезки «ножницы». А отскок после его неудачи достался Усману Дембеле. И перед ним были широченные ворота, которые Зеттерстрем уже не мог никак не мог защитить— от тех «ножниц» не отошел. А Дембеле промазал. На этом чемпионате, видимо, еще не было отрезка, который бы настолько доходчиво иллюстрировал, что в футболе значит фарт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре)

Фото: Mike Segar / Reuters Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре)

Фото: Mike Segar / Reuters

Впрочем, от заслуженной кары сборная Швеции все же не увернулась. После розыгрыша углового Килиан Мбаппе выдал трюк, может, не такой эффектный, какой прошел у Майкла Олисе, но тоже жутко трудный. Накрутив в штрафной вставшего на пути Виктора Дьокереша, ударил, можно сказать, прямо из дриблинга, без замаха. Теперь-то мяч ввинтился в дальний угол. Пятый гол французского лидера на турнире состоялся.

Шведы тут же, правда, куснули оппонентов неприятным выпадом, запалившим пожар внутри штрафной фаворитов. Но, судя по всему, вспыхнул он исключительно потому, что французы переборщили, отмечая свой с такими приключениями добытый успех. Не переварили его еще. А со шведами все-таки желательно всегда быть настороже, каким бы морально устаревшим ни выглядел их футбол. И желательно вести с ними покрупнее, чем 1:0. Огрызаться-то эта команда умеет.

Со вторым голом отдохнувшие в перерыве французы не задержались.

Новой жертвой Майкла Олисе, на этом чемпионате мира показывающем какие-то дьявольские диспетчерские навыки, стал Густаф Лагербильке. Олисе, реагируя своим пасом на рывок Брэдли Баркола, поиздевался над шведом, прокинув ему мяч между ногами, как в дворовом футболе. Баркола старания товарища не загубил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Франции Брэдли Барколя (вверху)

Фото: John Sibley / Reuters Полузащитник сборной Франции Брэдли Барколя (вверху)

Фото: John Sibley / Reuters

Жестокие телекамеры после этого нацелились на одиноко стоящего в центральном круге Александра Исака. Лицо нападающего выражало полнейшее опустошение. Можно было подумать, что плюнул на все, сдался.

Еще за что-то цепляясь, тренер шведов Грэм Поттер добавил своему винтажному составу чуточку восточного колорита. На поле вышли Бесфорт Зенели и Таха Али. Помочь они ничем не могли. Французы на кураже продолжали закручивать свои вихри, все сметающие. А у Майкла Олисе, как выяснилось, не пропал вкус к тонким передачам. Очередной он вывел на ворота Мбаппе и после того, как тот расправился с несчастным Зеттерстремом, настало время проверять цифры. Так, это шестой гол Килиана Мбаппе на первенстве. Столько же у лидировавшего перед play-off в бомбардирской гонке Лионеля Месси. И по общему количеству мячей, забитых на чемпионатах мира, француз уже почти вровень с великим аргентинцем: у Мбаппе их 18, у Месси — 19. А играть-то еще четверть часа с лишним.

Но нет, Дидье Дешам решил поберечь своего кудесника. Точнее, двух кудесников: усадил на скамейку запасных разом и Мбаппе, и Олисе. Глядел уже в будущее. В то, где у его команды матч 1/8 финала с парагвайцами. Сборная Парагвая, как известно, вышибла из чемпионата немцев. Но что-то подсказывает, что во встрече с французами, если они сохранят тонус, выкрутиться ей будет на порядок тяжелее.

Алексей Доспехов