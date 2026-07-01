Серена Уильямс проиграла в первом круге Wimbledon

Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс проиграла австралийке Майе Джойнт на старте турнира Большого шлема Wimbledon. Американка приняла участие в турнире впервые с 2022 года.

Игра продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Майи Джойнт. В следующем круге она сыграет против филиппинской теннисистки Александры Эалы.

Серене Уильямс — 44 года. Она семь раз становилась чемпионкой Wimbledon в одиночном разряде и шесть раз в паре. Всего на ее счету 73 титула. В основную сетку турнира она попала благодаря wild card — специальному приглашению от организаторов.

Майе Джойнт 20 лет, она занимает 87-е место в мировом рейтинге. Она победила в четырех турнирах WTA, в том числе дважды — в одиночном разряде.

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