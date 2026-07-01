Серена Уильямс проиграла в первом круге Wimbledon
Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс проиграла австралийке Майе Джойнт на старте турнира Большого шлема Wimbledon. Американка приняла участие в турнире впервые с 2022 года.
Игра продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Майи Джойнт. В следующем круге она сыграет против филиппинской теннисистки Александры Эалы.
Серене Уильямс — 44 года. Она семь раз становилась чемпионкой Wimbledon в одиночном разряде и шесть раз в паре. Всего на ее счету 73 титула. В основную сетку турнира она попала благодаря wild card — специальному приглашению от организаторов.
Майе Джойнт 20 лет, она занимает 87-е место в мировом рейтинге. Она победила в четырех турнирах WTA, в том числе дважды — в одиночном разряде.
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Серена Уильямс проводит свои первые матчи в одиночном разряде на турнирах Большого шлема после поражения в третьем круге US Open в сентябре 2022 года. Она официально не объявляла о завершении карьеры, но летом 2022 года не смогла пробиться во второй круг Wimbledon. В январе 2023 года Уильямс официально приняла крещение как Свидетель Иеговы (церковь «Свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена в РФ), а в августе того же года родила вторую дочь, Адиру. В феврале 2026 года истек полугодовой срок с момента ее возвращения в пул допинг-тестирования, что позволило ей вернуться к выступлениям на официальных турнирах.
Перед Wimbledon 2026 года Серена Уильямс участвовала в парном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Лондоне, где прошла один круг вместе с канадкой Викторией Мбоко. Это стало частью подготовки к возвращению, так как она получила wild card для выступления в основной сетке Уимблдонского турнира, а также для участия в парном разряде с сестрой Винус Уильямс.