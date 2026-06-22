Мечтать не бедно

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс получила wild card в основную сетку Уимблдонского турнира. Там 44-летняя американка проведет свой первый матч в одиночном разряде после поражения, которое она потерпела в сентябре 2022 года в третьем круге Открытого чемпионата США. С учетом выступления в паре, где партнершей Серены Уильямс будет ее сестра Винус, самой титулованной теннисистке XXI века гарантировано в Лондоне не менее £89 тыс. призовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв один матч в парном разряде на недавнем турнире в Лондоне, знаменитая Серена Уильямс решила попробовать свои силы на Wimbledon

Фото: Alberto Pezzali / AP Выиграв один матч в парном разряде на недавнем турнире в Лондоне, знаменитая Серена Уильямс решила попробовать свои силы на Wimbledon

Фото: Alberto Pezzali / AP

О решении предоставить Серене Уильямс wild card в основную сетку одиночного разряда Уимблдонского турнира его организаторы объявили на своем официальном сайте. В сообщении говорится, что игру 44-летней американки смогут увидеть обе ее дочери и, таким образом, она воплотит в жизнь свою мечту. Если восьмилетняя Олимпия имела возможность наблюдать за выступлением своей матери, то двухлетняя Адира родилась в августе 2023 года, через одиннадцать месяцев после того, как Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге US Open 2023 года. После этого в одиночном разряде 23-кратная победительница чемпионатов Большого шлема не выступала.

В парном разряде возобновление Сереной Уильямс турнирной практики состоялось две недели назад на травяном состязании Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне, где она вместе с канадкой Викторией Мбоко прошла один круг.

16 июня в Берлине самая титулованная теннисистка XXI века и чешка Каролина Мухова выбыли на самом старте парных состязаний. Но это не помешало организаторам Wimbledon в тот же день предоставить wild card в основную сетку парного турнира Серене Уильямс и ее старшей сестре — 46-летней Винус, также бывшей первой ракетке мира. Кроме того, нельзя исключать варианта, при котором одна из сестер или обе смогут сыграть на Wimbledon в миксте.

О перспективах Серены Уильямс на Wimbledon, который она выигрывала семь раз в одиночке (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), шесть раз в паре с Винус Уильямс (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016) и один раз в миксте с белорусом Максимом Мирным (1998), детально говорить пока рано. Теоретически нынешняя ситуация в мировой элите благоприятна для успешного возвращения знаменитой чемпионки, которая в глубине души, возможно, все еще лелеет мечту если не побить рекорд австралийки Маргарет Корт, завоевавшей на турнирах Большого шлема 24 одиночных титула, то по крайней мере повторить его.

Нынешний лидер рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко и ее ближайшая преследовательница Елена Рыбакина из Казахстана не отличаются стабильностью, а полька Ига Швёнтек, которая стоит в рейтинге третьей и в прошлом году неожиданно выиграла Wimbledon, переживает спад. К тому же в последние годы женский лондонский мейджор изобилует сюрпризами. Показательно, что начиная с 2016 года, когда Серена Уильямс победила на Wimbledon в последний раз, его выигрывали разные теннисистки.

По мнению Елены Весниной, бывшей первой ракетки мира в парном разряде, которая десять лет назад уступила Серене Уильямс в одиночном полуфинале Wimbledon, психологического груза ответственности американка сейчас наверняка не испытывает, и многое будет зависеть от ее физического состояния.

«Одновременные выступления в одиночке и паре связаны с достаточно серьезной нагрузкой,— считает Елена Веснина.— Розыгрыши на траве по сравнению с грунтом вроде бы короче, но на ней сильно забиваются ноги и поясница. И пока большой вопрос, сможет ли Серена вовремя восстанавливаться к следующим матчам, если начнет побеждать».

Но мечта знаменитой теннисной чемпионки предстать на корте перед обеими дочерьми в любом случае осуществится. И не без пользы для семейного бюджета: за участие в первом круге одиночного разряда полагается £80 тыс., а парного — по £9 тыс. на каждого игрока.

Евгений Федяков