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Мечтать не бедно

44-летняя Серена Уильямс сыграет на Wimbledon

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс получила wild card в основную сетку Уимблдонского турнира. Там 44-летняя американка проведет свой первый матч в одиночном разряде после поражения, которое она потерпела в сентябре 2022 года в третьем круге Открытого чемпионата США. С учетом выступления в паре, где партнершей Серены Уильямс будет ее сестра Винус, самой титулованной теннисистке XXI века гарантировано в Лондоне не менее £89 тыс. призовых.

Выиграв один матч в парном разряде на недавнем турнире в Лондоне, знаменитая Серена Уильямс решила попробовать свои силы на Wimbledon

Выиграв один матч в парном разряде на недавнем турнире в Лондоне, знаменитая Серена Уильямс решила попробовать свои силы на Wimbledon

Фото: Alberto Pezzali / AP

Выиграв один матч в парном разряде на недавнем турнире в Лондоне, знаменитая Серена Уильямс решила попробовать свои силы на Wimbledon

Фото: Alberto Pezzali / AP

О решении предоставить Серене Уильямс wild card в основную сетку одиночного разряда Уимблдонского турнира его организаторы объявили на своем официальном сайте. В сообщении говорится, что игру 44-летней американки смогут увидеть обе ее дочери и, таким образом, она воплотит в жизнь свою мечту. Если восьмилетняя Олимпия имела возможность наблюдать за выступлением своей матери, то двухлетняя Адира родилась в августе 2023 года, через одиннадцать месяцев после того, как Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге US Open 2023 года. После этого в одиночном разряде 23-кратная победительница чемпионатов Большого шлема не выступала.

В парном разряде возобновление Сереной Уильямс турнирной практики состоялось две недели назад на травяном состязании Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне, где она вместе с канадкой Викторией Мбоко прошла один круг.

16 июня в Берлине самая титулованная теннисистка XXI века и чешка Каролина Мухова выбыли на самом старте парных состязаний. Но это не помешало организаторам Wimbledon в тот же день предоставить wild card в основную сетку парного турнира Серене Уильямс и ее старшей сестре — 46-летней Винус, также бывшей первой ракетке мира. Кроме того, нельзя исключать варианта, при котором одна из сестер или обе смогут сыграть на Wimbledon в миксте.

О перспективах Серены Уильямс на Wimbledon, который она выигрывала семь раз в одиночке (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), шесть раз в паре с Винус Уильямс (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016) и один раз в миксте с белорусом Максимом Мирным (1998), детально говорить пока рано. Теоретически нынешняя ситуация в мировой элите благоприятна для успешного возвращения знаменитой чемпионки, которая в глубине души, возможно, все еще лелеет мечту если не побить рекорд австралийки Маргарет Корт, завоевавшей на турнирах Большого шлема 24 одиночных титула, то по крайней мере повторить его.

Нынешний лидер рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко и ее ближайшая преследовательница Елена Рыбакина из Казахстана не отличаются стабильностью, а полька Ига Швёнтек, которая стоит в рейтинге третьей и в прошлом году неожиданно выиграла Wimbledon, переживает спад. К тому же в последние годы женский лондонский мейджор изобилует сюрпризами. Показательно, что начиная с 2016 года, когда Серена Уильямс победила на Wimbledon в последний раз, его выигрывали разные теннисистки.

По мнению Елены Весниной, бывшей первой ракетки мира в парном разряде, которая десять лет назад уступила Серене Уильямс в одиночном полуфинале Wimbledon, психологического груза ответственности американка сейчас наверняка не испытывает, и многое будет зависеть от ее физического состояния.

«Одновременные выступления в одиночке и паре связаны с достаточно серьезной нагрузкой,— считает Елена Веснина.— Розыгрыши на траве по сравнению с грунтом вроде бы короче, но на ней сильно забиваются ноги и поясница. И пока большой вопрос, сможет ли Серена вовремя восстанавливаться к следующим матчам, если начнет побеждать».

Но мечта знаменитой теннисной чемпионки предстать на корте перед обеими дочерьми в любом случае осуществится. И не без пользы для семейного бюджета: за участие в первом круге одиночного разряда полагается £80 тыс., а парного — по £9 тыс. на каждого игрока.

Евгений Федяков

Фотогалерея

«Я перфекционистка и довольно ненасытная»

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Серена Джамека Уильямс родилась 26 сентября 1981 года в Мичигане. Ее сестра Винус на 15 месяцев старше. В детстве Серену называли Мика (Meeka — ласкательно-уменьшительное от ее второго имени Jameka). Когда девочке было 9 лет, семья переехала в Комптон, штат Калифорния, где Серена и ее сестра Винус начали заниматься теннисом

Серена Джамека Уильямс родилась 26 сентября 1981 года в Мичигане. Ее сестра Винус на 15 месяцев старше. В детстве Серену называли Мика (Meeka — ласкательно-уменьшительное от ее второго имени Jameka). Когда девочке было 9 лет, семья переехала в Комптон, штат Калифорния, где Серена и ее сестра Винус начали заниматься теннисом

Фото: Reuters

«Теннис — это просто игра, а семья — это навсегда»&lt;br>Семейная легенда гласит, что теннисную карьеру дочерей родители планировали еще до их рождения. Отец будущих спортсменок узнал, что победительница открытого чемпионата Франции Вирджиния Рузичи получила $40 тыс. — больше, чем он зарабатывал за год. «Мы должны родить еще двоих детей и сделать из них теннисных звезд»,— решил Ричард Уильямс и сам начал осваивать теннисную технику, свои навыки он передал дочерям. Первый профессиональный матч Серена Уильямс сыграла в 14 лет. В течение первого полного турнирного года (1997) Серена поднялась до 99 места в рейтинге WTA

«Теннис — это просто игра, а семья — это навсегда»
Семейная легенда гласит, что теннисную карьеру дочерей родители планировали еще до их рождения. Отец будущих спортсменок узнал, что победительница открытого чемпионата Франции Вирджиния Рузичи получила $40 тыс. — больше, чем он зарабатывал за год. «Мы должны родить еще двоих детей и сделать из них теннисных звезд»,— решил Ричард Уильямс и сам начал осваивать теннисную технику, свои навыки он передал дочерям. Первый профессиональный матч Серена Уильямс сыграла в 14 лет. В течение первого полного турнирного года (1997) Серена поднялась до 99 места в рейтинге WTA

Фото: Reuters

«Мы привнесли в теннис страсть, а также сделали его более модным и стильным»&lt;br>В 1998 году в паре со старшей сестрой Винус Уильямс (слева) Серена завоевала первые в карьере титулы в турнирах WTA, они стали третьей в истории тенниса парой сестер, которые выиграли турнир такого уровня. Сестры неоднократно встречались на корте также как соперницы — так, в 2002 году в Париже Серена обыграла Винус в финале Открытого чемпионата Франции. Серена и Винус стали первыми в истории профессиональных рейтингов сестрами, которые одновременно заняли первые две строчки в мировой турнирной таблице. А в 2003 году они сошлись в финалах всех четырех турниров Большого шлема

«Мы привнесли в теннис страсть, а также сделали его более модным и стильным»
В 1998 году в паре со старшей сестрой Винус Уильямс (слева) Серена завоевала первые в карьере титулы в турнирах WTA, они стали третьей в истории тенниса парой сестер, которые выиграли турнир такого уровня. Сестры неоднократно встречались на корте также как соперницы — так, в 2002 году в Париже Серена обыграла Винус в финале Открытого чемпионата Франции. Серена и Винус стали первыми в истории профессиональных рейтингов сестрами, которые одновременно заняли первые две строчки в мировой турнирной таблице. А в 2003 году они сошлись в финалах всех четырех турниров Большого шлема

Фото: Reuters / Jeff J Mitchell

В своей автобиографии Серена Уильямс особенно отмечает сезон 2002–2003 годов. В этот период 19-летняя спортсменка рассталась с известным футболистом, которого в книге называет «Такой-то и такой-то» (англ. — So-and-So). Это, по собственному признанию Уильямс, добавило ей спортивной злости — она поднялась на первую строчку мирового рейтинга, выиграв все турниры Большого шлема. Эту серию она назвала «Шлем Такого-то и такого-то». Однако сезон закончился для нее серьезной травмой левого колена, потребовалась операция

В своей автобиографии Серена Уильямс особенно отмечает сезон 2002–2003 годов. В этот период 19-летняя спортсменка рассталась с известным футболистом, которого в книге называет «Такой-то и такой-то» (англ. — So-and-So). Это, по собственному признанию Уильямс, добавило ей спортивной злости — она поднялась на первую строчку мирового рейтинга, выиграв все турниры Большого шлема. Эту серию она назвала «Шлем Такого-то и такого-то». Однако сезон закончился для нее серьезной травмой левого колена, потребовалась операция

Фото: Reuters / Kin Cheung

«Никого не боюсь, мне вообще не нравится слово “бояться”. Я бы сказала, что я к каждой сопернице отношусь осмотрительно»&lt;br>С 2004 года Серена Уильямс провела несколько не столь успешных сезонов. Она покинула первую строчку мирового рейтинга и закончила сезон-2004 лишь в десятке сильнейших спортсменок — в финале Уимблдонского турнира она проиграла Марии Шараповой (на фото слева), а затем уступила ей же в финале чемпионата WTA в конце сезона. За четыре года Серена Уильямс выиграла пять турниров в одиночном разряде

«Никого не боюсь, мне вообще не нравится слово “бояться”. Я бы сказала, что я к каждой сопернице отношусь осмотрительно»
С 2004 года Серена Уильямс провела несколько не столь успешных сезонов. Она покинула первую строчку мирового рейтинга и закончила сезон-2004 лишь в десятке сильнейших спортсменок — в финале Уимблдонского турнира она проиграла Марии Шараповой (на фото слева), а затем уступила ей же в финале чемпионата WTA в конце сезона. За четыре года Серена Уильямс выиграла пять турниров в одиночном разряде

Фото: Reuters

На первую строчку рейтинга WTA Серена Уильямс вернулась только в 2008 году. Спортсменка установила своеобразный «рекорд» — перерыв в ее лидерстве достиг пяти лет и одного месяца, что стало самым большим периодом между выходом спортсмена на первую строчку как среди женщин, так и среди мужчин. Однако ее лидерство продлилось всего четыре недели, сезон теннисистка закончила пятой

На первую строчку рейтинга WTA Серена Уильямс вернулась только в 2008 году. Спортсменка установила своеобразный «рекорд» — перерыв в ее лидерстве достиг пяти лет и одного месяца, что стало самым большим периодом между выходом спортсмена на первую строчку как среди женщин, так и среди мужчин. Однако ее лидерство продлилось всего четыре недели, сезон теннисистка закончила пятой

Фото: Reuters

«Я всегда хотела, чтобы у меня было 10–15 минут каждый день, когда я могла бы очистить сознание»&lt;br>Многочисленные травмы, полученные еще в начале теннисной карьеры, а также новые проблемы со здоровьем заставили Серену Уильямс на год покинуть корт. В 2010 году она пережила несколько операций, после чего у нее развилась легочная эмболия. Но в 2011 году ей удалось очередной раз вернуться на лидерские позиции в спорте. За год она проиграла только два матча из 50 и выиграла семь турниров. В 2013 году она опять возглавила мировой рейтинг теннисисток, став самой возрастной спортсменкой на первой строчке

«Я всегда хотела, чтобы у меня было 10–15 минут каждый день, когда я могла бы очистить сознание»
Многочисленные травмы, полученные еще в начале теннисной карьеры, а также новые проблемы со здоровьем заставили Серену Уильямс на год покинуть корт. В 2010 году она пережила несколько операций, после чего у нее развилась легочная эмболия. Но в 2011 году ей удалось очередной раз вернуться на лидерские позиции в спорте. За год она проиграла только два матча из 50 и выиграла семь турниров. В 2013 году она опять возглавила мировой рейтинг теннисисток, став самой возрастной спортсменкой на первой строчке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

За долгую карьеру Серена Уильямс трижды становилась олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Олимпиаде-2012 в Лондоне она также выиграла одиночные состязания. На ее счету более 20 побед в турнирах Большого шлема. В парном разряде теннисистка 14 раз становилась победительницей турниров Большого шлема, еще дважды завоевывала этот титул в смешанном разряде

За долгую карьеру Серена Уильямс трижды становилась олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Олимпиаде-2012 в Лондоне она также выиграла одиночные состязания. На ее счету более 20 побед в турнирах Большого шлема. В парном разряде теннисистка 14 раз становилась победительницей турниров Большого шлема, еще дважды завоевывала этот титул в смешанном разряде

Фото: Reuters / Mark Blinch

«Я не хочу быть одной из тех звезд, которые ходят с задранным носом. Я хочу быть человеком, с котором если встретишься, то он будет точно такой же, как про него написано в статье или еще где-то»&lt;br>Серена Уильямс ведет благотворительную деятельность. Еще в 2006 году после первой поездки в Африку она спонсировала открытие школы в Сенегале. Две школы, построенные на деньги спортсменки, работают в Кении. В США фонд Уильямс выдает стипендии на обучение медсестер. Фонд формируется из доходов от продажи гигиенической губной помады, которую Серена Уильямс разработала вместе с Mission Skin Care

«Я не хочу быть одной из тех звезд, которые ходят с задранным носом. Я хочу быть человеком, с котором если встретишься, то он будет точно такой же, как про него написано в статье или еще где-то»
Серена Уильямс ведет благотворительную деятельность. Еще в 2006 году после первой поездки в Африку она спонсировала открытие школы в Сенегале. Две школы, построенные на деньги спортсменки, работают в Кении. В США фонд Уильямс выдает стипендии на обучение медсестер. Фонд формируется из доходов от продажи гигиенической губной помады, которую Серена Уильямс разработала вместе с Mission Skin Care

Фото: Reuters / Noor Khamis

«Я заслуживаю того, чтобы мне платили столько же, сколько мужчинам. С какой стати из-за того, что у меня есть грудь, а у них нет, мне должны платить меньше?»&lt;br> Журнал Forbes оценивает состояние Серены Уильямс в $240 млн. Большую часть доходов составляют рекламные контракты

«Я заслуживаю того, чтобы мне платили столько же, сколько мужчинам. С какой стати из-за того, что у меня есть грудь, а у них нет, мне должны платить меньше?»
Журнал Forbes оценивает состояние Серены Уильямс в $240 млн. Большую часть доходов составляют рекламные контракты

Фото: AP / Rick Stevens

По признанию самой спортсменки, ее любимым телешоу уже несколько лет остается «Топ-модель по-американски». Вместе с сестрой Серена Уильямс посещала курсы по дизайну одежды в Институте искусств Форт-Лодердейла. Степень бакалавра она так и не получила, что не помешало ей основать собственную марку спортивной одежды Aneres Designs. Кроме того, для компании HSN спортсменка разработала линейку женских сумок и бижутерии Serena Williams Signature Statement

По признанию самой спортсменки, ее любимым телешоу уже несколько лет остается «Топ-модель по-американски». Вместе с сестрой Серена Уильямс посещала курсы по дизайну одежды в Институте искусств Форт-Лодердейла. Степень бакалавра она так и не получила, что не помешало ей основать собственную марку спортивной одежды Aneres Designs. Кроме того, для компании HSN спортсменка разработала линейку женских сумок и бижутерии Serena Williams Signature Statement

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

С детства Серена Уильямс посещала церковь «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). А в 2012 году заявила, что выйдет замуж только за последователя этого учения

С детства Серена Уильямс посещала церковь «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). А в 2012 году заявила, что выйдет замуж только за последователя этого учения

Фото: Reuters / Corinne Dubreuil

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears выложила в интернет базу данных WADA, в которой упоминается, что Серена и Винус Уильямс принимали допинг. Среди запрещенных препаратов, обнаруженых в крови Серены Уильямс, оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон&lt;br>На фото: съемка Серены Уильямс для календаря Pirelli 2015 года

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears выложила в интернет базу данных WADA, в которой упоминается, что Серена и Винус Уильямс принимали допинг. Среди запрещенных препаратов, обнаруженых в крови Серены Уильямс, оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон
На фото: съемка Серены Уильямс для календаря Pirelli 2015 года

Фото: Календарь Pirelli / 2016 / Энни Лейбовиц / Pirelli

Впрочем, оказалось, что разрешение на употребление препаратов спортсменка получила официально, поэтому публикации не отразились на ее карьере

Впрочем, оказалось, что разрешение на употребление препаратов спортсменка получила официально, поэтому публикации не отразились на ее карьере

Фото: Reuters / Carlo Allegri

В ноябре 2017 года после двух лет отношений Серена Уильямс вышла замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна (на фото справа), ранее в сентябре того же года у них родилась дочь Алексис Олимпия

В ноябре 2017 года после двух лет отношений Серена Уильямс вышла замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна (на фото справа), ранее в сентябре того же года у них родилась дочь Алексис Олимпия

Фото: Chuck Burton / AP

«Я перфекционистка и довольно ненасытная. Я чувствую, что есть так много вещей, которые я могу улучшить»&lt;br>

«Я перфекционистка и довольно ненасытная. Я чувствую, что есть так много вещей, которые я могу улучшить»

Фото: Reuters / USA Today Sports

В 2019 году Серена Уильямс снова вышла на корт в рамках чемпионата Australian Open, но проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой. Затем спортсменка несколько раз снималась с разных турниров из-за болезней или травм после побед в первых кругах. На Уимблдоне и US Open Серена Уильямс дошла до финала, но проиграла Симоне Халеп и Бьянке Андрееску. Несмотря на поражения, в 2019 году американка вернула себе место в первой десятке мирового рейтинга теннисисток

В 2019 году Серена Уильямс снова вышла на корт в рамках чемпионата Australian Open, но проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой. Затем спортсменка несколько раз снималась с разных турниров из-за болезней или травм после побед в первых кругах. На Уимблдоне и US Open Серена Уильямс дошла до финала, но проиграла Симоне Халеп и Бьянке Андрееску. Несмотря на поражения, в 2019 году американка вернула себе место в первой десятке мирового рейтинга теннисисток

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В апреле 2021 года Серена Уильямс подписала с Amazon Studios эксклюзивный контракт на несколько проектов, в том числе, на создание документального сериала о ее личной и профессиональной жизни. Работа над сериалом уже началась

В апреле 2021 года Серена Уильямс подписала с Amazon Studios эксклюзивный контракт на несколько проектов, в том числе, на создание документального сериала о ее личной и профессиональной жизни. Работа над сериалом уже началась

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Около года Уильямс не принимала участие в соревнованиях из-за травмы ноги, пропустив в начале 2022-го Australian Open. Летом после продолжительного перерыва ей не удалось пробиться во второй круг Уимблдона-2022. Вскоре бывшая первая ракетка мира опубликовала в журнале Vogue письмо, в котором сообщила о завершении карьеры сразу после выступления на Открытом чемпионате США

Около года Уильямс не принимала участие в соревнованиях из-за травмы ноги, пропустив в начале 2022-го Australian Open. Летом после продолжительного перерыва ей не удалось пробиться во второй круг Уимблдона-2022. Вскоре бывшая первая ракетка мира опубликовала в журнале Vogue письмо, в котором сообщила о завершении карьеры сразу после выступления на Открытом чемпионате США

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В январе 2023 года Уильямс официально крестилась как свидетель Иеговы (церковь «Свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена в РФ). В августе того же года она родила вторую дочь, получившую имя Адира Ривер

В январе 2023 года Уильямс официально крестилась как свидетель Иеговы (церковь «Свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена в РФ). В августе того же года она родила вторую дочь, получившую имя Адира Ривер

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

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Серена Джамека Уильямс родилась 26 сентября 1981 года в Мичигане. Ее сестра Винус на 15 месяцев старше. В детстве Серену называли Мика (Meeka — ласкательно-уменьшительное от ее второго имени Jameka). Когда девочке было 9 лет, семья переехала в Комптон, штат Калифорния, где Серена и ее сестра Винус начали заниматься теннисом

Фото: Reuters

«Теннис — это просто игра, а семья — это навсегда»
Семейная легенда гласит, что теннисную карьеру дочерей родители планировали еще до их рождения. Отец будущих спортсменок узнал, что победительница открытого чемпионата Франции Вирджиния Рузичи получила $40 тыс. — больше, чем он зарабатывал за год. «Мы должны родить еще двоих детей и сделать из них теннисных звезд»,— решил Ричард Уильямс и сам начал осваивать теннисную технику, свои навыки он передал дочерям. Первый профессиональный матч Серена Уильямс сыграла в 14 лет. В течение первого полного турнирного года (1997) Серена поднялась до 99 места в рейтинге WTA

Фото: Reuters

«Мы привнесли в теннис страсть, а также сделали его более модным и стильным»
В 1998 году в паре со старшей сестрой Винус Уильямс (слева) Серена завоевала первые в карьере титулы в турнирах WTA, они стали третьей в истории тенниса парой сестер, которые выиграли турнир такого уровня. Сестры неоднократно встречались на корте также как соперницы — так, в 2002 году в Париже Серена обыграла Винус в финале Открытого чемпионата Франции. Серена и Винус стали первыми в истории профессиональных рейтингов сестрами, которые одновременно заняли первые две строчки в мировой турнирной таблице. А в 2003 году они сошлись в финалах всех четырех турниров Большого шлема

Фото: Reuters / Jeff J Mitchell

В своей автобиографии Серена Уильямс особенно отмечает сезон 2002–2003 годов. В этот период 19-летняя спортсменка рассталась с известным футболистом, которого в книге называет «Такой-то и такой-то» (англ. — So-and-So). Это, по собственному признанию Уильямс, добавило ей спортивной злости — она поднялась на первую строчку мирового рейтинга, выиграв все турниры Большого шлема. Эту серию она назвала «Шлем Такого-то и такого-то». Однако сезон закончился для нее серьезной травмой левого колена, потребовалась операция

Фото: Reuters / Kin Cheung

«Никого не боюсь, мне вообще не нравится слово “бояться”. Я бы сказала, что я к каждой сопернице отношусь осмотрительно»
С 2004 года Серена Уильямс провела несколько не столь успешных сезонов. Она покинула первую строчку мирового рейтинга и закончила сезон-2004 лишь в десятке сильнейших спортсменок — в финале Уимблдонского турнира она проиграла Марии Шараповой (на фото слева), а затем уступила ей же в финале чемпионата WTA в конце сезона. За четыре года Серена Уильямс выиграла пять турниров в одиночном разряде

Фото: Reuters

На первую строчку рейтинга WTA Серена Уильямс вернулась только в 2008 году. Спортсменка установила своеобразный «рекорд» — перерыв в ее лидерстве достиг пяти лет и одного месяца, что стало самым большим периодом между выходом спортсмена на первую строчку как среди женщин, так и среди мужчин. Однако ее лидерство продлилось всего четыре недели, сезон теннисистка закончила пятой

Фото: Reuters

«Я всегда хотела, чтобы у меня было 10–15 минут каждый день, когда я могла бы очистить сознание»
Многочисленные травмы, полученные еще в начале теннисной карьеры, а также новые проблемы со здоровьем заставили Серену Уильямс на год покинуть корт. В 2010 году она пережила несколько операций, после чего у нее развилась легочная эмболия. Но в 2011 году ей удалось очередной раз вернуться на лидерские позиции в спорте. За год она проиграла только два матча из 50 и выиграла семь турниров. В 2013 году она опять возглавила мировой рейтинг теннисисток, став самой возрастной спортсменкой на первой строчке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

За долгую карьеру Серена Уильямс трижды становилась олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Олимпиаде-2012 в Лондоне она также выиграла одиночные состязания. На ее счету более 20 побед в турнирах Большого шлема. В парном разряде теннисистка 14 раз становилась победительницей турниров Большого шлема, еще дважды завоевывала этот титул в смешанном разряде

Фото: Reuters / Mark Blinch

«Я не хочу быть одной из тех звезд, которые ходят с задранным носом. Я хочу быть человеком, с котором если встретишься, то он будет точно такой же, как про него написано в статье или еще где-то»
Серена Уильямс ведет благотворительную деятельность. Еще в 2006 году после первой поездки в Африку она спонсировала открытие школы в Сенегале. Две школы, построенные на деньги спортсменки, работают в Кении. В США фонд Уильямс выдает стипендии на обучение медсестер. Фонд формируется из доходов от продажи гигиенической губной помады, которую Серена Уильямс разработала вместе с Mission Skin Care

Фото: Reuters / Noor Khamis

«Я заслуживаю того, чтобы мне платили столько же, сколько мужчинам. С какой стати из-за того, что у меня есть грудь, а у них нет, мне должны платить меньше?»
Журнал Forbes оценивает состояние Серены Уильямс в $240 млн. Большую часть доходов составляют рекламные контракты

Фото: AP / Rick Stevens

По признанию самой спортсменки, ее любимым телешоу уже несколько лет остается «Топ-модель по-американски». Вместе с сестрой Серена Уильямс посещала курсы по дизайну одежды в Институте искусств Форт-Лодердейла. Степень бакалавра она так и не получила, что не помешало ей основать собственную марку спортивной одежды Aneres Designs. Кроме того, для компании HSN спортсменка разработала линейку женских сумок и бижутерии Serena Williams Signature Statement

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

С детства Серена Уильямс посещала церковь «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). А в 2012 году заявила, что выйдет замуж только за последователя этого учения

Фото: Reuters / Corinne Dubreuil

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears выложила в интернет базу данных WADA, в которой упоминается, что Серена и Винус Уильямс принимали допинг. Среди запрещенных препаратов, обнаруженых в крови Серены Уильямс, оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон
На фото: съемка Серены Уильямс для календаря Pirelli 2015 года

Фото: Календарь Pirelli / 2016 / Энни Лейбовиц / Pirelli

Впрочем, оказалось, что разрешение на употребление препаратов спортсменка получила официально, поэтому публикации не отразились на ее карьере

Фото: Reuters / Carlo Allegri

В ноябре 2017 года после двух лет отношений Серена Уильямс вышла замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна (на фото справа), ранее в сентябре того же года у них родилась дочь Алексис Олимпия

Фото: Chuck Burton / AP

«Я перфекционистка и довольно ненасытная. Я чувствую, что есть так много вещей, которые я могу улучшить»

Фото: Reuters / USA Today Sports

В 2019 году Серена Уильямс снова вышла на корт в рамках чемпионата Australian Open, но проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой. Затем спортсменка несколько раз снималась с разных турниров из-за болезней или травм после побед в первых кругах. На Уимблдоне и US Open Серена Уильямс дошла до финала, но проиграла Симоне Халеп и Бьянке Андрееску. Несмотря на поражения, в 2019 году американка вернула себе место в первой десятке мирового рейтинга теннисисток

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В апреле 2021 года Серена Уильямс подписала с Amazon Studios эксклюзивный контракт на несколько проектов, в том числе, на создание документального сериала о ее личной и профессиональной жизни. Работа над сериалом уже началась

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Около года Уильямс не принимала участие в соревнованиях из-за травмы ноги, пропустив в начале 2022-го Australian Open. Летом после продолжительного перерыва ей не удалось пробиться во второй круг Уимблдона-2022. Вскоре бывшая первая ракетка мира опубликовала в журнале Vogue письмо, в котором сообщила о завершении карьеры сразу после выступления на Открытом чемпионате США

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В январе 2023 года Уильямс официально крестилась как свидетель Иеговы (церковь «Свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена в РФ). В августе того же года она родила вторую дочь, получившую имя Адира Ривер

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

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