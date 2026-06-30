Коляда-театр раздал звезды и гвозди

Гран-при XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» получил спектакль «Леди Макбет Мценского уезда», который был поставлен в мастерской Сергея Безрукова во ВГИКе. Подведение итогов прошло в Екатеринбурге 30 июня. За тем, как раздавали звезды и гвозди, наблюдала Стефания Автомонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Закрытие XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» Фото: Кристина Кушнаренко Закрытие XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» Фото: Кристина Кушнаренко Закрытие XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» Фото: Кристина Кушнаренко Закрытие XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» Фото: Кристина Кушнаренко Художественный руководитель Коляда-театра Олег Ягодин Фото: Кристина Кушнаренко Закрытие XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» Фото: Кристина Кушнаренко Следующая фотография 1 / 6 Закрытие XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» Фото: Кристина Кушнаренко Закрытие XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» Фото: Кристина Кушнаренко Закрытие XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» Фото: Кристина Кушнаренко Закрытие XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» Фото: Кристина Кушнаренко Художественный руководитель Коляда-театра Олег Ягодин Фото: Кристина Кушнаренко Закрытие XIX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» Фото: Кристина Кушнаренко

Тожественное закрытие XIX Международного фестиваля Коляда-Plays прошло рядом с Коляда-театром на проспекте Ленина.

Фестиваль «Коляда-Plays» проводится с 1994 года. На нем показывают спектакли разных театров по пьесам драматурга Николая Коляды и его учеников. С 2008 года проходит ежегодно. В фестивале, который открылся 20 июня, приняло участие 28 театров из Перми, Йошкар-Олы, Серова, Москвы, Челябинска, Омска, Санкт-Петербурга, Ижевска и других российских городов, а также города Скопье (Северная Македония).

«Мнения составлялись коллегией критиков, жюри, но также и наши дорогими зрителями. Их мнение мы тоже учитывали»,— начал подведение итогов фестиваля новый художественный руководитель Коляда-театра Олег Ягодин. Он назвал «Коляда-Plays» «хитом», включающим в себя много сильных работ, особенно в детских программах.

Каждого победителя объявлял отдельный член жюри, главных номинаций было пять:

«Лучший режиссер детского спектакля» — Ефим Степанов за спектакль «Про лисенка Леню» театра «БаТиС» (Москва) по пьесе Надежды Черновой;

— Ефим Степанов за спектакль «Про лисенка Леню» театра «БаТиС» (Москва) по пьесе Надежды Черновой; «Лучший детский спектакль» — Екатеринбургский театр кукол за спектакль «Забытая мечта» по пьесе Семена Вяткина и Евгения Сивко;

— Екатеринбургский театр кукол за спектакль «Забытая мечта» по пьесе Семена Вяткина и Евгения Сивко; «Лучший актерский ансамбль» — Государственный театр эстрады Республики Саха имени Платонова (Якутск) за спектакль «Уэлькаль» по пьесе Марии Бердинских;

— Государственный театр эстрады Республики Саха имени Платонова (Якутск) за спектакль «Уэлькаль» по пьесе Марии Бердинских; «Лучшая режиссерская работа» — Максим Меламедов за спектакли «Леди Макбет Мценского уезда» (ВГИК, курс Сергея Безрукова), «Пиковая дама» (Самарский художественный театр «Витражи», «У нас все хорошо!» (Молодежный театр «Ангажемент» имени Загоруйко).

Номинации «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» соединились в одной паре. Так, Ирина Молянова и Андрей Молянов из театра «Век жизни» (Пермь) получили приз «Лучший актерский дуэт» за спектакль «Капсула времени» по пьесе Николая Коляды.

Помимо дипломов каждому из победителей присваивалась своя звезда и гвоздь. «Есть примета, если актер находит на сцене гвоздь, это к крови. У нас на этот гвоздь можно повесить звезду»,— пояснил господин Ягодин.

Гран-при «Коляда-Plays» члены жюри присудили спектаклю «Леди Макбет Мценского уезда» мастерской Сергея Безрукова во ВГИКе, который является инсценировкой Олега Богаева по очерку Николая Лескова.

Специальные призы от Коляда-театра получили: театр Vortex (Северная Македония) за спектакль «Курица» по пьесе Николая Коляды и театр МО (Ижевск) за спектакль «Дверь закрой!» по пьесе Олега Богаева.

Затем были объявлены результаты двадцать четвертого Международного конкурса драматургов «Евразия-2026» — еще одного детища Николая Коляды.

Победителями в номинациях стали:

«Пьеса для большой сцены» — Вадим Щербеньев, «Беременность от космоса»;

«Пьеса для камерной сцены» — Иван Костин, «Тетрамина»;

«Пьеса для детского театра»— Денис Раптанов, «Рыжичка»;

«Новая уральская драма» — Данила Шумков, «Перелетные птицы возвращаются обратно».

После каждого объявления раздавались хлопушки, а в самом конце участники подожгли фальшфейеры, окрасив пространство в розово-голубой цвет. «Мы прошли огромное крещение огнем»,— признался после церемонии закрытия Олег Ягодин. По его словам, волнение при проведении фестиваля было большим.

Напомним, «Коляда-Plays» впервые прошел без его идейного вдохновителя Николая Коляды, который умер 2 марта. Именно в дни проведения фестиваля завершился судебный процесс, по итогам которого Кировский районный суд Екатеринбурга признал заместителя директора Коляда-театра Эку Вашакидзе учредителем организации. Без этого театр не мог официально назначить руководителя, был лишен электронной цифровой подписи (ЭЦП) и доступа к счетам, мог остаться без помещения.

Стефания Автомонова