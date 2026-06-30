Норвегия победила Кот-д'Ивуар со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, Техас.
Эрлинг Холанн забивает победный гол в матче 1/16 финала ЧМ против Кот-д'Ивуара
Фото: Tony Gutierrez / AP
Счет открыл нападающий сборной Норвегии Антонио Нуса на 39-й минуте. Кот-д'Ивуар отыгрался во втором тайме — мяч забил Амад Диалло на 74-й минуте. Победный гол в ворота Кот-д'Ивуара забил Эрлинг Холанн на 86-й минуте.
Соперником Норвегии в 1/8 финала станет Бразилия. Матч пройдет 5 июля, начало — в 23:00 мск.
Чемпионат мира по футболу 2026 года, частью которого является упомянутый матч, впервые примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. В турнире также впервые участвуют 48 сборных вместо прежних 32, что увеличило общее количество матчей до 104. Соперником Норвегии в 1/8 финала станет Бразилия. Для сборной Норвегии выход в 1/8 финала является значимым событием, учитывая прогнозы аналитиков Opta Sports, которые оценивали шансы команды на победу в чемпионате мира в 2.3% перед стартом турнира.