Норвегия победила Кот-д'Ивуар со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, Техас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрлинг Холанн забивает победный гол в матче 1/16 финала ЧМ против Кот-д'Ивуара

Фото: Tony Gutierrez / AP Эрлинг Холанн забивает победный гол в матче 1/16 финала ЧМ против Кот-д'Ивуара

Фото: Tony Gutierrez / AP

Счет открыл нападающий сборной Норвегии Антонио Нуса на 39-й минуте. Кот-д'Ивуар отыгрался во втором тайме — мяч забил Амад Диалло на 74-й минуте. Победный гол в ворота Кот-д'Ивуара забил Эрлинг Холанн на 86-й минуте.

Соперником Норвегии в 1/8 финала станет Бразилия. Матч пройдет 5 июля, начало — в 23:00 мск.