Слоновая кость причалила к берегу

Очередной сборной, пробившейся в 1/8 финала проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира по футболу, стала норвежская. Она в стартовом раунде play-off одержала тяжелую победу над командой Кот-д’Ивуара. Итоговый счет — 2:1 — в концовке встречи установил звездный нападающий Эрлинг Холанн. Его подвиги норвежцам, без сомнений, еще понадобятся: их следующим соперником будут бразильцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ибраим Сангаре (справа) и Эрлинг Холанн в матче между сборными Кот-д’Ивуара и Норвегии в 1/16 финала ЧМ по футболу

Фото: Julio Cortez / AP Ибраим Сангаре (справа) и Эрлинг Холанн в матче между сборными Кот-д’Ивуара и Норвегии в 1/16 финала ЧМ по футболу

Фото: Julio Cortez / AP

В начале этого матча приходилось восхищаться действиями защитников обеих сборных. Подмечать, как они грамотно выбирают позицию, как здорово вступают в отборы, как читают эпизоды — перехватывают пасы и не теряются, когда соперник норовит прошмыгнуть мимо. Другого-то ничего не происходило.

Моментов не было. Полумоментов — тоже. Были только подходы — многообещающие, но не доведенные до ума.

Вот отдохнувший, как и все норвежские лидеры, пропустившие матч с французами, бомбардир Эрлинг Холанн пытается замкнуть подачу Мартина Эдегора. Удар с легкостью заблокирован полевым. Вот две главные норвежские звезды опять разгоняют атаку: теперь они убегают в быстрый отрыв и Эдегору, классному плеймейкеру, нужно только точно проткнуть мяч вперед. Его попытка оказывается неудачной.

Чуточку веселее на другой половине поля. Но разве что чуточку. Да, ивуарийские вингеры Ян Дьоманде и Николя Пепе без конца искрят, рвутся вперед, заставляют крайних защитников соперника все время быть начеку. Но чего-то им не хватает: хитрого последнего паса, хитрого ложного движения — чего-то неординарного в общем. А частые угловые (их африканцы зарабатывали без труда: за первый тайм подали аж девять), несмотря на разнообразные варианты розыгрышей, ничего сборной Кот-д’Ивуара не приносили. Не получалось удивить и со стандартов.

Перелом случился ближе к концовке первого тайма. Норвежцы внезапно прибавили.

Почти двухметровый форвард Александр Сёрлот, которого тренер Столе Сольбаккен использует на правом краю атаки, прежде в этом матче был совершенно бесполезен. А тут вдруг ускорился и выполнил неплохую подачу. Она достигла цели — нашла в штрафной Эрлинга Холанна, но тому было не слишком удобно — бить приходилось лбом, отклоняясь назад. Заработал и левый фланг. Там стал демонстрировать свои лучшие качества Антонио Нуса — вингер как раз классический: ловкий, юркий. Он в итоге и открыл счет. Разобрался с защитником Гела Дуэ, нашел пространство, здорово спрятал удар и попал в дальний угол практически безупречно.

Дрогнув первой, сборная Кот-д’Ивуара неожиданно замерла — и вполне могла, пусть это и было бы несправедливостью, пропустить еще раз. Два шанса упустил Холанн, нападающий, от которого подарков, вообще-то, не ждешь. Эти оплеухи ивуарийцы почувствовали и концовку тайма провели куда более собранно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч 1/16 финала ЧМ между сборными Норвегии и Кот-д’Ивуара Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Tim Heitman / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Матч 1/16 финала ЧМ между сборными Норвегии и Кот-д’Ивуара Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Tim Heitman / Reuters

Именно они задавали темп после перерыва. У вратаря Орьяна Нюланна, наконец, появилась работа. Он спас свою команду, когда с близкого расстояния наносил удар Николя Пепе. А на излете часа игры на поле вышел Амад Диалло — один из самых острых, если верить продвинутой статистике, вингеров чемпионата мира. Футболист «Манчестер Юнайтед» очутился в центре внимания мгновенно: добавил африканской сборной свежести, уверенности, наглости. На какое-то время ему было суждено стать главным героем встречи.

Сначала Диалло защитил собственные ворота. Редкий норвежский угловой вырулил к опаснейшему выстрелу Турбьёрна Хеггема в упор. Вратарь Яхья Фофана был отыгран. Мячу вроде бы было некуда деться, но на траектории вырос Диалло, выбивший его с ленточки.

А уже после паузы на водопой Амад Диалло пополнил список полезных действий голом, причем голом очень изящным, возможно, лучшим из забитых на данный момент на турнире.

Подобрав мяч у правой бровки, он разыграл стенку с Николя Пепе, на сумасшедшей скорости вломился в штрафную площадь, пронесся мимо нескольких норвежских защитников и уложил мяч в сетку. 1:1.

Впрочем, после гола чувство, что игра от сборной Норвегии ускользает, куда-то пропало. А ивуарийцы, только что вернувшие равенство на табло, перемещались по полю как-то хаотично, будто не знали, какую цель преследовать дальше. Такая пассивность, растерянность — знак дурной: в ней всегда рождаются ошибки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч 1/16 финала ЧМ между сборными Норвегии и Кот-д’Ивуара Фото: Jessica Tobias / AP Фото: Sam Hodde / AP Фото: Hannah McKay / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Матч 1/16 финала ЧМ между сборными Норвегии и Кот-д’Ивуара Фото: Jessica Tobias / AP Фото: Sam Hodde / AP Фото: Hannah McKay / Reuters

Ошибка родилась очень скоро, и норвежцы не собирались ее прощать. Оскар Бобб вовремя заметил, что трое ивуарийцев столпились на левом фланге обороны и открыли широченный коридор, да буквально аэродром. Пас на Патрика Берга прошел без проблем. Он через мгновение вбегал в штрафную и вовремя почувствовал излишнее внимание со стороны оппонентов. На хавбека выдернулись сразу трое. А значит, совсем недалеко освободился Эрлинг Холанн. Поперечной передачей Берг его нашел, а лучший бомбардир чемпионата Англии с легкостью переправил мяч в ворота.

Наблюдавший за развязкой с трибун Альф-Инге Холанн, один из лидеров сборной Норвегии 1990-х, в этот момент, казалось, не знал, что и чувствовать. Слезы говорили о гордости за сына, принимавшего поздравления от ликовавших партнеров. Жесты — о нежелании радоваться раньше времени.

У ивуарийцев оставалось чуть больше десяти минут, чтобы восстановить паритет. Шанс спастись был возник один. Спасителем вновь мог стать Амад Диалло, в компенсированное время классно исполнивший штрафной. Но мяч, летевший под планку, достал Орьян Нюланн. Праздновал вратарь так, как празднуют порой голы. А вскоре прозвучал финальный свисток. Вот теперь-то Холанн-старший эмоций не скрывал. Радовался, как ребенок.

Сборная Норвегии впервые с 1998 года вышла в 1/8 финала чемпионата мира (тогда с этой стадии play-off начинался). Дальше на мировых первенствах она не забиралась никогда. Определенный шанс сделать нынешний турнир историческим есть. Ее следующий соперник — оставляющая пока неоднозначное впечатление бразильская команда. Впрочем, фаворитами норвежцы, конечно, так или иначе, считаться не будут.

Роман Левищев