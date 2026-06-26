Внебиржевой курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с апреля

Курс доллара на внебиржевом рынке взлетел на 3,8% до 78,75 руб. впервые с 10 апреля. Об этом следует из данных торгов к 12:45 мск.

К 13:10 мск рост замедлился до 2,3%, доллар стоил 77,61 руб. По данным торгов, к 14:40 мск внебиржевой курс доллара составил 77,66 руб. (+2,39%). Евро торгуется по 88,54 руб (+ 2,67%) по данным на 14:40 мск.

Ранее официальный курс доллара Банка России на 26 июня был установлен на уровне 75,6 руб. Курс превысил 75 руб. впервые с 7 мая, когда находился на уровне 75,2 руб. По сравнению с 25 июня курс доллара ЦБ увеличен на 86 коп. Курс евро составил 85,7 руб. (+6 коп.).