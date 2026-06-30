Михалков анонсировал квотирование иностранных фильмов

Процент с проката зарубежных фильмов будут взимать для рефинансирования российского кино. Определять размер процента будут экономисты, сообщил режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков.

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Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Никита Михалков

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

«Будет оплачиваться "входной билет" — просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того, чтобы она попала на экран»,— сказал режиссер в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что процент от проката пойдет на рефинансирование отечественного кино.

О такой инициативе Никита Михалков говорил еще летом прошлого года. Он направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил ввести «входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения представляемой картины в России» и направлять 10% выручки с проката зарубежной картины на рефинансирование российского кино.

Осенью того же года министр культуры Ольга Любимова пообещала принять меры, чтобы сохранить долю российского кино в прокате — в 2024 году она составила 79% против 27% в 2021 году. В марте 2026 года помощник президента Владимир Мединский говорил, что вопросы по квотированию иностранных фильмов передадут министерству культуры с поручениями на разработку законопроекта.