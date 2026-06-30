Михалков анонсировал квотирование иностранных фильмов
Процент с проката зарубежных фильмов будут взимать для рефинансирования российского кино. Определять размер процента будут экономисты, сообщил режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков.
Никита Михалков
Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ
«Будет оплачиваться "входной билет" — просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того, чтобы она попала на экран»,— сказал режиссер в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что процент от проката пойдет на рефинансирование отечественного кино.
О такой инициативе Никита Михалков говорил еще летом прошлого года. Он направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил ввести «входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения представляемой картины в России» и направлять 10% выручки с проката зарубежной картины на рефинансирование российского кино.
Осенью того же года министр культуры Ольга Любимова пообещала принять меры, чтобы сохранить долю российского кино в прокате — в 2024 году она составила 79% против 27% в 2021 году. В марте 2026 года помощник президента Владимир Мединский говорил, что вопросы по квотированию иностранных фильмов передадут министерству культуры с поручениями на разработку законопроекта.
Идея квотирования иностранных фильмов, озвученная Никитой Михалковым, обсуждается не первый год. Предложения об ограничении проката поступали и от других деятелей культуры, а президент Владимир Путин неоднократно высказывался за введение такой системы, ссылаясь на опыт Франции и Китая. Он отмечал, что отсутствие квот приводит к попаданию на экраны «тупых и ненужных» фильмов, а также не поддерживает отечественных производителей.
В марте 2025 года Никита Михалков уже направлял письмо президенту с предложениями, включающими «входной билет» в 5 млн рублей для рассмотрения картины и отчисление 10% от дохода с проката на рефинансирование российского кино. Ранее предлагалось также обязать крупнейших кинопрокатчиков, таких как «Газпром-Медиа Холдинг» и «Национальная Медиа Группа», заниматься прокатом, чтобы контролировать контент. Минэкономразвития, однако, высказывалось против принудительного лицензирования зарубежного кино, опасаясь нарушения международных соглашений и негативной оценки российского законодательства.
Обсуждение этой инициативы происходит на фоне изменений в российском кинопрокате после ухода многих зарубежных кинокомпаний. В 2024 году доля отечественных фильмов в кинотеатрах достигла 79% по сравнению с 27% в 2021 году. В этих условиях Минкульт прорабатывает меры по сохранению доли российского кино. Владельцы кинотеатров опасаются введения квот, поскольку они могут негативно сказаться на конкуренции и привести к зеркальным мерам со стороны других государств. Кроме того, остается вопрос, как квотирование будет применяться к фестивальному кино, а также к контенту на телевидении и стриминговых сервисах.